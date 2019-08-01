Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.

с чего всё началось

В ЦБ заявили, что намерены использовать полученные данные для осуществления надзора. Прежде всего, речь идет о борьбе с перекрестными залогами, когда одно и то же обеспечение оказывается у разных банков. Чтобы не допускать такого, планировалось создать единый электронный реестр залогового имущества.

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