Экономика

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банкиВедомости вчера в 17:02

Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.
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с чего всё началось

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки

Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.
Ведомостивчера в 17:02

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«Банки – это не ломбарды». ЦБ хочет обязать банки регулярно отчитываться о залогах

BFM.ru06:31

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки

Ведомостивчера в 17:02

ЦБ обяжет банки отчитываться о залогах

Право.ру02:55

Заголовки утра. 2 августа

Полит.ру02:00

Банки будут отчитываться перед ЦБ о заложенном имуществе

Финмаркет01:50

Банки будут отчитываться перед ЦБ о залогах и операциях с ними

Банки.ру01:38

ЦБ решил узнать обо всех залогах во всех банках

Московский Комсомолец05:38
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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

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Футбол

«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте

По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Экономика

С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам

С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
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В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
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Политика

В правительстве РФ ответили на недовольство Японии поездкой Медведева

Протесты Японии из-за поездок российских чиновников на Курильские острова не вызывают беспокойства у правительства России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье

В пресс-службе главы региона рассказали, что число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса увеличилось.
Обновлено вчера в 23:44
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Экономика

Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд

Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.
Обновлено в 06:26
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Политика

Кандидат в Мосгордуму Серебрянская отозвала свою жалобу из ЦИК

Кандидат в депутаты Мосгордумы по 45 избирательному округу Юлия Серебрянская отозвала свою жалобу в ЦИК на отказ в регистрации.
Обновлено в 06:22
Общество

В квартирах москвичей поселились тропические клопы

Обновлено в 05:35
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР

"Сегодня, 2 августа, в районе трех часов ночи южнее Опытное при попытке проникнуть на территорию нашей республики на установленных накануне дистанционным способом украинских минах подорвалась ДРГ противника численностью до шести человек", - сказал Басурин.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12

Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Происшествия

На Урале в ДТП на трассе M5 сгорели грузовик и легковушка

По данным ГИБДД, водитель Honda скончался на месте происшествия еще до приезда врачей, водитель грузовика госпитализирован.
Обновлено в 05:35
Общество

Префектура ЦАО отказала в проведении пикетов на нескольких площадках Москвы 3 августа

Обновлено в 05:56
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено вчера в 00:28
Армия и оружие

СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету

Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».
Обновлено в 06:24
Космос

Далекая газовая планета имеет форму футбольного мяча

Интенсивная гравитация звезды-хозяина планеты деформировала шипящую планету в форму футбольного мяча.
Обновлено вчера в 12:21
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Финансы

Курс евро поднялся до 72 рублей

Курс евро в ходе торгов поднялся до отметки в 72 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:00
Технологии

Walmart выпустит свою криптовалюту вслед за Facebook

Гигант розничной торговли Walmart намерен выпустить собственную криптовалюту, которая должна стать конкурентом Libra от Facebook.
Обновлено в 05:35
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

Срок за попытку отправить сына в армию дали родителям в Петербурге

В Санкт-Петербурге родители получили срок за попытку послать сына в армию, сообщает Мойка78.
Обновлено в 05:40
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