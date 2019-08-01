Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.

с чего всё началось

В ЦБ заявили, что намерены использовать полученные данные для осуществления надзора. Прежде всего, речь идет о борьбе с перекрестными залогами, когда одно и то же обеспечение оказывается у разных банков. Чтобы не допускать такого, планировалось создать единый электронный реестр залогового имущества.

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