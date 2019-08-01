Экономика
ЦБ обяжет банки отчитываться о залогахПраво.ру 02:55
В ЦБ заявили, что намерены использовать полученные данные для осуществления надзора. Прежде всего, речь идет о борьбе с перекрестными залогами, когда одно и то же обеспечение оказывается у разных банков. Чтобы не допускать такого, планировалось создать единый электронный реестр залогового имущества.
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с чего всё началось
Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.Ведомостивчера в 17:02
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Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
Управление ФСБ по Владимирской области при помощи коллег из Рязанской области пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:05
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
МИД объявил о прекращении действия ДРСМД
Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Обновлено в 04:43
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Малком прогулялся по Невскому проспекту в Петербурге
Обновлено в 02:27
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол
Шюррле заявил, что надеется снова забить в ворота ЦСКА
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
По данным India Today, ранее один из главных представителей полицейского управления штата Джамму и Кашмир заявил, что военнослужащих "направили для отдыха и восстановления сил в долине".
Обновлено в 02:23
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Финансы
Денежная база в России снизилась с 19 по 26 июля на 108,5 млрд рублей
На 19 июля денежная база в России равнялась 10547,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,03%, или на 108,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:08
Экономика
Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
"Золото используется в периоды спада, валютных и торговых войн, оно не привязано к спаду промышленного производства и лучше подходит для инвестиций в периоды острой нестабильности", - полагает независимый финансовый советник Наталья Смирнова.
Обновлено в 02:37
Общество
Около 70% респондентов ВЦИОМ считают, что несанкционированные акции нужно жестко пресекать
Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции.
Обновлено в 04:05
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Назван месяц свадьбы Собчак и Богомолова
Личную жизнь пары обсуждают в Сети Сегодня в Сети появилась информация о скорой свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 04:48
Экономика
В России экспорт технологий вырос на 19%
Российский экспорт технологий выросли на 19% впервые с 2017 года и составили $1,4 млрд, говорится в данных Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики.
Обновлено в 03:21
Происшествия
По делу о массовых беспорядках задержали видеоблогера из штаба Гудкова
Обыск и задержания, по предварительным данным, связаны с делом о массовых беспорядках (ст. 212 УК), которое было возбуждено после акции 27 июля.
Обновлено в 01:44
Космос
Телескоп Hubble обнаружил планету-«футбольный мяч»
Обновлено в 02:41
Общество
«Дикси» может возглавить бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова
Ольга Наумова (занимала посты гендиректора в «Пятерочке» и «Магните») возглавит ГК «Дикси».
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Турпоток из России в Испанию в первом полугодии вырос на 13%
Общий турпоток в первом полугодии вырос на 2,8%, до 38,174 млн человек.
Обновлено в 04:50