ЦБ обяжет банки обслуживать клиентов по голосу и изображению лицаВесьма вчера в 22:24

Центробанк хочет обязать банки обслуживать клиентов с помощь биометрической системы - по слепку голоса и изображению лица. Эта система запущена в 2018, обслуживает ее "Ростелеком", - пишут "Ведомости".

ЦБ обяжет банки обслуживать клиентов по голосу и изображению лица

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