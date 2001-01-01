Экономика
ЦБ обязал банки раскрывать клиентам причины отказа в обслуживанииПраво.ру 00:15
Банк России разработал методические рекомендации, в которых обязывает банки информировать своих клиентов о причинах отказа в введении или открытии счёта.
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ЦБ обязал российские банки объяснять причины отказа в обслуживании или проведении операций
Вести.Финансвчера в 13:19
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Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка Жилстройбанк.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном сражении Индии и Пакистана
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Криминалисты СКР объяснили, как погибла группа Дятлова
Обновлено в 01:50
Экономика
В России вступает в силу обязательная маркировка сигарет
Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве
По предварительным данным, около 23:00 во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле водитель за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение со служебным авто ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Климкин заявил об украинском происхождении России и Белоруссии
Россия и Белоруссия произошли от Украины, считает глава МИД страны Павел Климкин.
Обновлено в 00:24
Транспорт
Дорожные камеры начали штрафовать за выезд на «вафельницу»
Обновлено в 02:40
Экономика
Голодец оценила разницу в зарплатах мужчин и женщин в России
Средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.
Обновлено в 02:18
Политика
Порошенко ущипнул за нос мужчину
На записи видно, как Порошенко хлопает мужчину по плечу и улыбается. После этого он ущипнул его за нос.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Лыжник Полторанин признался в кровяном допинге
Известный лыжник, участник трех Олимпиад Алексей Полторанин, представляющий сборную Казахстана, по данным австрийских СМИ, признался в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Tesla закроет все розничные магазины
Компания Tesla закроет все магазины и переведет продажи в интернет-магазин.
Обновлено в 01:41
Экономика
В «Ростехе» назвали потери России после закрытия рынка патронов США
До санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие, рассказал РБК источник на одном из предприятий отрасли.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над территорией России
Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 00:53
Политика
Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву не избежать переговоров с Москвой.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Российская армия в ближайшее время получит ЗРК С-500
Новейшие отечественные зенитные ракетные системы С-500 в ближайшее время поступят на вооружение Минобороны РФ.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП
Авария произошла в пятницу утром на 765-м километре трассы Волгоград — Москва.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Российская школьница умерла в приемном покое психбольницы
Жительница Гусева умерла на руках матери в приемном покое психбольницы Калининграда.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен
Пожар на танкере «Канди», который загорелся в Черном море 21 января, полностью потушен.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе
США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Госдеп пообещал миллион долларов за информацию о сыне бен Ладена
Соединенные Штаты пообещали миллион долларов тому, кто сообщит, где сейчас находится сын известного террориста Усамы бен Ладена - Хамза.
Обновлено вчера в 17:40
Космос
В НАСА заявили о согласии Роскосмоса на стыковку Crew Dragon к МКС
Обновлено вчера в 21:03
Транспорт
На Ленинградке водителям не оставили времени, чтобы сбросить скорость
Долгое время, несмотря на временные знаки ограничения скорости, камера видеофиксации была настроена на 90 км/ч.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика
На развитие Крыма из федерального бюджета выделят еще 50 млрд рублей
Правительство России планирует увеличить финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) развития Республики Крым и Севастополя еще примерно на 50 млрд рублей, сообщил в пятницу замминистра экономического развития Сергей Назаров.
Обновлено в 02:06
Музыка
Умер обладатель четырех «Оскаров» композитор Андре Превин
Четырехкратный лауреат престижной премии «Оскар», композитор и дирижер Андре Превин ушел из жизни в возрасте 89 лет.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн
Австрийский след Минкультуры Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо.
Обновлено в 02:00
Общество
Косаток и белух не выпустили из приморской «китовой тюрьмы»
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Российскую самоходку «Лотос» научили стрелять боеприпасами НАТО
Разрабатываемая для ВДВ российская самоходка «Лотос» получила возможность стрелять боеприпасами НАТО.
Обновлено в 02:11
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
На открытии торгов 1 марта рубль растёт к доллару и евро.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Один человек погиб при сходе лавины в районе курорта Архыз в КЧР
Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщали, что семь человек пострадали в результате схода лавины на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.
Обновлено вчера в 09:44