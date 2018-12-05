Экономика

ЦБ обязал банки проверять клиентов через прессу
РБК
вчера в 20:51

Центробанк предупредил участников рынка, что с января 2019 года он будет более пристально следить, насколько тщательно банки осуществляют процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и сферы услуг.
РБКвчера в 20:51
с чего всё началось

ЦБ велел банкам тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями

С 1 января 2019 г. Центробанк станет пристальнее следить за тем, как банки проводят процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и услуг. Об этом регулятор уведомил банки 29 ноября.
Ведомостивчера в 16:38

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ЦБ призвал банки быть внимательнее с застройщиками

News.ruвчера в 23:54

СМИ сообщили о поручении ЦБ тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями

Телеканал 360°вчера в 22:09

ЦБ попросил банки внимательнее следить за строительным сектором и торговлей

Саминвесторвчера в 23:53

ЦБ обязал банки проверять клиентов через прессу

РБКвчера в 20:51

Недобросовестные застройщики больше не смогут рассчитывать на кредиты? ЦБ РФ поручил российским банкам тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями

Ведомости Уралвчера в 22:40

«Ведомости»: ЦБ поручил банкам тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями

ТАССвчера в 19:31

ЦБ велел банкам тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями

Ведомостивчера в 16:38
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Экономика

ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку

Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.
Обновлено в 00:21
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России

Что касается будущей траектории роста, то согласно базовому сценарию, сохранится тенденция постепенного снижения темпов потенциального роста российской экономики с 1,5% в 2017 году до минимума, равного 1,3%, в 2022 году.
Обновлено в 00:02
Экономика

Государство впервые заплатит «Первому каналу» за трансляцию парадов

Минобороны заплатит 537 млн руб. "Первому каналу" в качестве компенсации расходов по организации трансляции двух военно-морских парадов в Санкт-Петербурге, прошедших в 2017 и 2018 годах, говорится в распоряжении правительства.
Обновлено в 00:14
Экономика

Татьяна Навка оказалась совладельцем крымского производителя соли

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладельцем расположенного в Крыму производственного кооператива «Галит», следует из базы данных СПАРК.
Обновлено в 00:15
Финансы

Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется

"Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении финансового российского ведомства.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика

Товарооборот России и Индии с 1953 года вырос в тысячу раз

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года объём торговли между Россией и Индией достиг почти $5,5 млрд.
Обновлено в 00:14
Экономика

Палладий останется самым дефицитным драгметаллом в 2019 году

Автомобильные катализаторы останутся ключевым источником спроса на этот металл в ближайшие 10 лет, на долю их производства приходится более 80% общего потребления палладия.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

«Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей

АО "Алтайский бройлер" куплено у основного собственника белгородской группы компаний "Приосколье" Геннадия Бобрицкого.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Индекс потребительского доверия пошел вниз

Индекс потребительского доверия пошел вниз Тренд на улучшение потребительских настроений, начавшийся во втором квартале 2018 года, изменился: по итогам третьего квартала соответствующий индекс снизился с 70 до 67 пунктов.
Обновлено в 00:10
Экономика

Суд снял арест с принадлежащих НПФ «Будущее» 3,3% акций «Росгосстраха»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление НПФ "Будущее" о снятии ареста с принадлежащих фонду 3,3% акций "Росгосстраха" стоимостью 7,063 млрд рублей и замене этого обеспечения на арест ОФЗ общей стоимостью 8,395 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 00:17
Экономика

Thomson Reuters сократит более 3 тыс. сотрудников к 2020 году

Медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников к 2020 году в рамках плана по оптимизации бизнеса и повышению эффективности работы.
Обновлено вчера в 13:34
Экономика

Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт

Обеспокоенность мира глобальным изменением климата в 2019 году обернется введением всемирного транспортного налога, прогнозирует Saxo Bank.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2019-2021 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2019−2021 годы.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика

ЦБ РФ определил четыре уровня кредитоспособности застройщиков

Как сообщил ранее во вторник гендиректор Дом.рф Александр Плутник, с 1 июля по 1 декабря текущего года для застройщиков жилья в России уже открыто 100 эскроу-счетов.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика

Бизнес просит правительство сохранить льготный лизинг

Лизинговые компании выступили против реформы господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено в 00:22
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