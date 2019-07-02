Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости вчера в 12:51

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Ведомостивчера в 12:51

ЦБ РФ объявил о завершении санации банка «ФК Открытие»

Интерфаксвчера в 14:28

ЦБ РФ принял решение завершить санацию банка «Открытие»

ПРАЙМвчера в 15:22

ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»

РБКвчера в 13:48

«Открытие» закрыло санацию

Коммерсантъвчера в 15:34

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Rambler News Serviceвчера в 12:34

ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

ТАССвчера в 12:28
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Политика

Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми

Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»

Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Названо имя четвертого подводника из 14 погибших

Обновлено в 04:31
Политика

Кремль: информация о гибели 14 подводников останется гостайной

Напомним, что трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. Официально гибель 14 моряков была подтверждена 2 июля.
Обновлено в 06:06
Футбол

«Спартак» ведёт переговоры о продаже Фернандо в китайский клуб

Обновлено в 04:18
Политика

Путин назвал дату переговоров с Лукашенко

Обновлено в 07:23
Армия и оружие

В России завершили создание проекта палубного вертолета «Минога»

Богинский сообщил, что работы над эскизно-техническим проектом относительно вертолёта «Минога» должны быть завершены на протяжение первого квартала 2019 года.
Обновлено в 04:20
Авто

Умер бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка

Бывший президент Ford и председатель правления Chrysler Ли Якокка умер в Калифорнии в возрасте 94 лет, передает Associated Press.
Обновлено в 02:31
Политика

Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Обновлено в 06:55
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова

Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Ульяновске горит вещевой рынок

Пожар произошел на вещевом рынке "Солнечный" в Ульяновске, об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 06:44
Здоровье

Названы простые способы перейти на здоровое питание

Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 05:31
Наука

Магистрант ВШЭ разработала самовосстанавливающийся биоматериал

Выпускница магистерской программы НИУ ВШЭ «Прототипирование городов будущего» Анна Будникова получила премию Outstanding Science конкурса Biodesign Challenge 2019 за исследование микокарста — нового самовосстанавливающегося материала для городской среды на основе спор грибов.
Обновлено вчера в 12:53
Футбол

Яя Туре подписал контракт с китайским клубом

Бывший полузащитник футбольных клубов «Барселона» и «Манчестер Сити» ивуариец Яя Туре стал игроком китайского клуба «Циндао Хайню».
Обновлено в 06:15
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Верховный суд Дагестана признал законным арест журналиста

Верховный суд Дагестана признал законным арест редактора республиканской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Опубликованы имена погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 07:01
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Обновлено в 03:55
Политика

Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок

Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»

Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Экономика

Россия оказалась главным покупателем грузинского вина

По его данным, с января по июнь 2019 года Россия ввезла из Грузии 25 миллионов бутылок вина.
Обновлено в 07:15
Политика

Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Кино

Квентин Тарантино планирует завершить кинокарьеру

Обновлено в 05:10
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