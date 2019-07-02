Экономика

ЦБ объявил о завершении санации банка «Открытие»Life.ru вчера в 13:55

Совет директоров ЦБ принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие", которая была запущена в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»

РБКвчера в 13:48

ЦБ РФ объявил о завершении санации банка «ФК Открытие»

Интерфаксвчера в 14:28

ЦБ РФ принял решение завершить санацию банка «Открытие»

ПРАЙМвчера в 15:22

«Открытие» закрыло санацию

Коммерсантъвчера в 15:34

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Ведомостивчера в 12:51

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Rambler News Serviceвчера в 12:34

ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

ТАССвчера в 12:28
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Политика

Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского

«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

В ДНР после обстрелов ВСУ в обесточенном селе загорелся жилой дом

Обновлено в 04:13
Экономика

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.
Обновлено в 09:11
Общество

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя

На 3 и 4 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей.
Обновлено в 03:20
Политика

Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
Обновлено в 06:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России

Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец

По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20

В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Энергетика

«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у Туркмении

Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Ранее замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Россия и Туркмения обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия 2019 года.
Обновлено в 08:52
Транспорт

Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»

Единственный производитель трамваев в Свердловской области, АО «Уралтрансмаш», распахнул свои «режимные» двери и двери новейшей разработки – полностью низкопольного трамвая модели 71-418 – для представителей средств массовой информации в среду, 3 июля.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Обновлено в 06:55
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Обновлено вчера в 19:36
Политика

В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Технологии

Агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России

По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 11,88 Мбит/с.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Курганской области произошел пожар в монастыре

В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Появились фотографии всех погибших подводников

В Сети появилась фотография, на которой запечатлены члены экипажа, погибшие на подводной лодке.
Обновлено в 06:56
Общество

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 05:00
Политика

Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок

Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 05:44
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Гарик Харламов записал видеоответ на челлендж Джейсона Стэйтема

Обновлено в 04:47
Армия и оружие

МИД Сирии обвинил Израиль в «государственном терроризме»

Министерство иностранных дел (МИД) Сирии опубликовало заявление, в котором обвинило власти Израиля в «государственном терроризме», об этом сообщает информационное агентство SANA.
Обновлено вчера в 04:42
Кино

Умер кинорежиссёр Василий Панин

Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Обновлено в 08:28
Спорт

Грузинских регбистов прогнали из московского клуба

Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Ульяновске потушили пожар на рынке

Пожар в двухэтажном металлическом ангаре на вещевом рынке в Ульяновске полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:59
Путешествия

Мэр Антальи предложил ввести туристический налог

Как заметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), инициатива мэра Антальи вызывает много вопросов, поскольку "в условиях повышения цен на отдых в Турции делать такие заявления следует с большой осторожностью, чтобы не отпугнуть туристов".
Обновлено в 07:26
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