Экономика
ЦБ объявил о завершении санации банка «Открытие»Life.ru вчера в 13:55
Совет директоров ЦБ принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие", которая была запущена в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Пушков объяснил, почему слова Зеленского вызвали смех в Канаде
Слова президента Украины Владимира Зеленского вызвали смех в Канаде, так как он занимается не тем, чем стоило бы.
Обновлено в 03:25
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Политика
Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Общество
Опубликовано расследование журналиста Голунова о похоронном бизнесе
Статья журналиста Ивана Голунова о переделе московского рынка ритуальных услуг, в которой упоминается ряд сотрудников силовых структур, опубликована изданием «Медуза».
Обновлено вчера в 00:54
Футбол
Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6-е место в первенстве РПЛ в минувшем сезоне.
Обновлено в 02:25
Футбол
Бранислав Иванович: «Мы хотим выиграть трофей»
Как убежден Иванович, чемпионский статус, в котором «Зенит» будет играть в этом сезоне, только усилит мотивацию футболистов, которые будут еще с большим усердием и отдачей будут работать на тренировках и бороться в матчах.
Обновлено в 04:22
Политика
Пожаловавшиеся Путину беженцы из Донбасса получили гражданство РФ
Беженцы из Донбасса — семья Люльковичей — получили российское гражданство после обращения к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 03:25
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Появились кадры заходящих в Черное море кораблей НАТО
В Сети появились кадры прохода кораблей НАТО через пролив Босфор, которые направляются в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:13
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Макаров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
Спикр Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с гибелью 14 моряков-подводников при пожаре в Баренцевом море.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Общество
Губернатор Красноярского края нагрубил жителям затопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс нахамил пострадавшими от наводнения в Канске.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Зеленский пообещал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную приватизацию на Украине в 2019 году.
Обновлено в 03:54
Политика
Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября
Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55