Экономика

ЦБ объявил о завершении санации банка «Открытие»Life.ru вчера в 13:55

Совет директоров ЦБ принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие", которая была запущена в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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«Открытие» закрыло санацию

Коммерсантъвчера в 15:34

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Rambler News Serviceвчера в 12:34

ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»

РБКвчера в 13:48

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Ведомостивчера в 12:51

Центробанк объявил о завершении санации банка «Открытие»

Говорит Москвавчера в 12:46

ЦБ РФ объявил о завершении санации банка «ФК Открытие»

Интерфаксвчера в 14:28

ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

ТАССвчера в 12:28
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Происшествия

Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли

Обновлено вчера в 22:31
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Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 03:36
Политика

Пушков объяснил, почему слова Зеленского вызвали смех в Канаде

Слова президента Украины Владимира Зеленского вызвали смех в Канаде, так как он занимается не тем, чем стоило бы.
Обновлено в 03:25
Политика

Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
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Происшествия

Представитель манси расшифровал таинственные знаки на перевале Дятлова

Обновлено в 04:29
Политика

Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Здоровье

Екатеринбургские неонатологи заступились за врача из Калининграда

Обновлено в 04:09
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Экономика

Сбербанк сменил куратора своей экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Общество

Опубликовано расследование журналиста Голунова о похоронном бизнесе

Статья журналиста Ивана Голунова о переделе московского рынка ритуальных услуг, в которой упоминается ряд сотрудников силовых структур, опубликована изданием «Медуза».
Обновлено вчера в 00:54
Футбол

Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6-е место в первенстве РПЛ в минувшем сезоне.
Обновлено в 02:25
Футбол

Бранислав Иванович: «Мы хотим выиграть трофей»

Как убежден Иванович, чемпионский статус, в котором «Зенит» будет играть в этом сезоне, только усилит мотивацию футболистов, которые будут еще с большим усердием и отдачей будут работать на тренировках и бороться в матчах.
Обновлено в 04:22
Политика

Пожаловавшиеся Путину беженцы из Донбасса получили гражданство РФ

Беженцы из Донбасса — семья Люльковичей — получили российское гражданство после обращения к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 03:25
Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Появились кадры заходящих в Черное море кораблей НАТО

В Сети появились кадры прохода кораблей НАТО через пролив Босфор, которые направляются в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:13
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

Макаров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников

Спикр Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с гибелью 14 моряков-подводников при пожаре в Баренцевом море.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»

Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Общество

Губернатор Красноярского края нагрубил жителям затопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс нахамил пострадавшими от наводнения в Канске.
Обновлено вчера в 07:33
Политика

Зеленский пообещал «большую приватизацию» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную приватизацию на Украине в 2019 году.
Обновлено в 03:54
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Обновлено в 02:48
Политика

Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
Общество

Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Политика

Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью

Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
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