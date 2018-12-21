Финансы

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
РБК
вчера в 13:04

Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ. Решение распространяется на кредиты, выдаваемые по ставкам от 10 до 30%.
РБКвчера в 13:04
с чего всё началось
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил
 ЦБ.
РБКвчера в 13:04

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ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов

Коммерсантъвчера в 15:45

ЦБ повысит надбавки по потребкредитам

News.ruвчера в 14:51

Центробанк ограничил выдачу потребительских кредитов

URA.Ruвчера в 13:54

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов

РБКвчера в 13:04

ЦБ повысит с 1 апреля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам

Ведомостивчера в 12:13

ЦБ с 1 апреля повысит на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам

ТАССвчера в 11:22

ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и сохранил нулевую антициклическую надбавку

Банки.рувчера в 11:17
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Финансы

Уолл-стрит: Dow Jones опустился ниже 23 000 пунктов

Фондовый рынок США начал и завершил торги в «красной зоне» — все основные индексы снизились на 1−1,5%, 20 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено 20 декабря в 16:05
Финансы

В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками

Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы

Центробанк провёл стресс-тест финансового рынка

Стресс-тестирование базировалось на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на финансовых рынках по состоянию на декабрь этого года, уточняют в ЦБ.
Обновлено вчера в 07:21
Финансы

Рубль вошел в пятерку наиболее подешевевших валют в этом году

Рубль потерял почти 13% в цене и вошел в пятерку наиболее подешевевших валют.
Обновлено 20 декабря в 14:55
Финансы

Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку

Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 07:34
Финансы

МВФ перечислил Украине первый транш

Киев получил от Международного валютного фонда (МВФ) первый транш в рамках программы поддержки кредитования stand by (SBA).
Обновлено вчера в 05:10
Финансы

Денежная база в РФ выросла за неделю на 162,5 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в РФ увеличился за период с 30 ноября по 7 декабря 2018 года на 162,5 млрд рублей, достигнув 10 трлн 378,6 млрд рублей, следует из материалов Банка России.
Обновлено вчера в 09:51
Финансы

«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро

Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено вчера в 16:12
Финансы

У рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 — эксперт

Рубль сможет поддержать золото, поскольку ожидается, что Китай и Индия традиционно усилят покупки, связанные с годовой цикличностью: в Китае физическое золото скупают накануне празднования Нового года по лунному календарю, а в Индии — в преддверии сезона свадеб.
Обновлено вчера в 08:00
Финансы

Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж

Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено вчера в 05:10
Финансы

BMO: евро с началом нового года обновит минимумы

В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.
Обновлено вчера в 01:42
Финансы

ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года

20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы

Потребительское доверие в Италии в декабре снизилось больше прогноза

Индекс потребительского доверия в Италии в декабре 2018 года упал до 113,1 пункта со 114,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat.
Обновлено вчера в 05:02
Финансы

Падение доллара может сдержать статистика

Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.
Обновлено вчера в 00:58
Финансы

Газпромбанк рассчитывает до конца года получить от «Газпрома» 10 млрд рублей капитала

Газпромбанк (ГПБ) до конца 2018 года рассчитывает получить от своего основного акционера - "Газпрома" - бессрочные субординированные депозиты в размере 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 10:41
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