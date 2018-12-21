с чего всё началось

Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ. Решение распространяется на кредиты, выдаваемые по ставкам от 10 до 30%.

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов

Финансы Финансы Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца В четверг торги закрылись на отметке 68,32 руб. Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб.

Финансы Финансы Украина получила новый транш от МВФ Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».

Финансы Финансы Рынок акций на неделе продолжил снижение вслед за миром Снижение рынка акций РФ во вторник вслед за фондовой Азией и нефтью было сглажено коррекционным отскоком индексов в США, индекс МосБиржи за счет ослабления рубля смог удержаться выше 2350 пунктов после локального провала к 2320 пунктам; выросли бумаги Сбербанка (+2,4%), вновь сместившего "ЛУКОЙЛ" (-3,4%) со второго места по рыночной капитализации после "Роснефти" (-0,9%).

Финансы Финансы Банки до мая передадут в Промсвязьбанк оборонные кредиты Российским банкам необходимо до мая 2019 года передать на баланс Промсвязьбанка первый транш кредитов оборонно-промышленного комплекса, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Финансы Финансы В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

Финансы Финансы «Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Финансы Финансы Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.

Финансы Финансы ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года 20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.

Финансы Финансы Падение доллара может сдержать статистика Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.

Финансы Финансы BMO: евро с началом нового года обновит минимумы В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.

Финансы Финансы Потребительское доверие в Италии в декабре снизилось больше прогноза Индекс потребительского доверия в Италии в декабре 2018 года упал до 113,1 пункта со 114,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat.

Финансы Финансы Всемирный банк ожидает замедления роста Китая до 6,2% Согласно последнему прогнозу Всемирного банка, совпадающему с апрельским, экономический рост Китая в 2018 г. будет самым слабым за последние 28 лет и составит 6,5%, при этом в 2019 г. темпы снизятся до 6,2%.

Финансы Финансы ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.

Финансы Финансы Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.