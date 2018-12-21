Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ. Решение распространяется на кредиты, выдаваемые по ставкам от 10 до 30%.

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов

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