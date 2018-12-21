Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитовРБК13:04
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ. Решение распространяется на кредиты, выдаваемые по ставкам от 10 до 30%.
РБК13:04
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Финансы
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Обновлено в 07:21
Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
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Обновлено в 07:34
Финансы
В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками
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Финансы
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Финансы
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Обновлено в 00:58
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Финансы
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Обновлено в 05:02
Финансы
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Обновлено вчера в 07:44
Финансы
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Обновлено вчера в 09:23
Финансы
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Обновлено в 03:08
Финансы
Криптобиржа OKEx запустила бессрочные биткоин-свопы
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Обновлено вчера в 04:30
Финансы
Газпромбанк рассчитывает до конца года получить от «Газпрома» 10 млрд рублей капитала
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Обновлено в 10:41