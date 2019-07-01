Финансы
Центробанк понизил курсы доллара и евро после выходныхЭкономика сегодня 08:00
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 2 июня после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Курс доллара снизился на 2,15 копейки, задержавшись на отметке в 63,0541 рубля.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Общество
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Политика
Туск приостановил экстренный саммит ЕС
Глава Европейского совета Дональд Туск решил приостановить экстренный саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по вопросу определения кандидата на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве
В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на Lada Granta и Lada Vesta
Стоимость седанов Vesta и Granta поднимется на 0,8% и 1,1% соответственно, а за Largus будут просить на 0,2-1,5% больше.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Коллеги заступились за врача, обвинённого в убийстве в Калининграде
Более 10 тысяч подписей собрала на change.org петиция в защиту врача – анестезиолога-реаниматолога калининградского перинатального центра Элины Сушкевич.
Обновлено в 02:16
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан
Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.
Обновлено 29 июня в 19:48
Происшествия
Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию
Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева этапируют из СИЗО в колонию для отбытия наказания в ближайшее время.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Бывшего главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию
Власти Черногории экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, которого в России подозревают в растрате 52,5 млн руб. в составе организованной группы (ст. 160 УК РФ), сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 14:26
Общество
Во МХАТе фото Дорониной сорвали и бросили на пол
Общественности сообщается о трепетном отношении к бывшему худруку, о том, что каждый творческий шаг сверяется и обсуждается с Дорониной, что она в курсе стратегического развития театра, и всё, что не делается под крышей МХАТа, ею же одобрено.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Трое шахтёров погибли в результате подземного толчка в Польше
Трое горняков погибли 1 июля на юге Польши в результате подземного толчка в шахте.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Удар ополчения по американскому Humvee - появились кадры уничтоженного под Донецком автомобиля ВСУ
В Сеть попали кадры украинского военного автомобиля HMMWV, уничтоженного после боестолкновения с военнослужащими вооруженных сил самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:46
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:49
Здоровье
В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой
На 28 июня на территории Дона зарегистрировано 37 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Политика
Минюст США не комментирует слова Рябкова об обмене Ярошенко
Министерство юстиции США в понедельник отказалось прокомментировать слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о возможности обмена российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, на содержащихся в заключении в РФ американцев.
Обновлено в 14:22
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине
Обновлено в 09:31
Общество
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Общество
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ
Основной период сдачи единого государственного экзамена завершился в Москве. Последние экзамены прошли 1 июля, передает ТВЦ.RU.
Обновлено в 08:08