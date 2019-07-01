Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 2 июня после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Курс доллара снизился на 2,15 копейки, задержавшись на отметке в 63,0541 рубля.

Центробанк понизил курсы доллара и евро после выходных

Общество Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево "Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Политика Туск приостановил экстренный саммит ЕС Глава Европейского совета Дональд Туск решил приостановить экстренный саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по вопросу определения кандидата на пост председателя Еврокомиссии.

Шоу-бизнес Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.

Экономика Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).

Происшествия В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Авто АвтоВАЗ поднял цены на Lada Granta и Lada Vesta Стоимость седанов Vesta и Granta поднимется на 0,8% и 1,1% соответственно, а за Largus будут просить на 0,2-1,5% больше.

Происшествия Коллеги заступились за врача, обвинённого в убийстве в Калининграде Более 10 тысяч подписей собрала на change.org петиция в защиту врача – анестезиолога-реаниматолога калининградского перинатального центра Элины Сушкевич.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.

Происшествия Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева этапируют из СИЗО в колонию для отбытия наказания в ближайшее время.

Происшествия Бывшего главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию Власти Черногории экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, которого в России подозревают в растрате 52,5 млн руб. в составе организованной группы (ст. 160 УК РФ), сообщает Генпрокуратура.

Общество Во МХАТе фото Дорониной сорвали и бросили на пол Общественности сообщается о трепетном отношении к бывшему худруку, о том, что каждый творческий шаг сверяется и обсуждается с Дорониной, что она в курсе стратегического развития театра, и всё, что не делается под крышей МХАТа, ею же одобрено.

Происшествия Трое шахтёров погибли в результате подземного толчка в Польше Трое горняков погибли 1 июля на юге Польши в результате подземного толчка в шахте.

Происшествия В Нижневартовске загорелся жилой дом Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Здоровье В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой На 28 июня на территории Дона зарегистрировано 37 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом.

Происшествия Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33 Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Политика Минюст США не комментирует слова Рябкова об обмене Ярошенко Министерство юстиции США в понедельник отказалось прокомментировать слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о возможности обмена российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, на содержащихся в заключении в РФ американцев.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в России В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.

Общество Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.