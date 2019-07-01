Финансы

Центробанк понизил курсы доллара и евро после выходныхЭкономика сегодня 08:00

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 2 июня после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Курс доллара снизился на 2,15 копейки, задержавшись на отметке в 63,0541 рубля.
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ЦБ объявил курс валют на 2 июля

Телеканал 360°09:14

ЦБ РФ установил курс евро с 2 июля в размере 71,3962 руб

Финмаркет06:13

Центробанк анонсировал падение доллара и евро

ФАН07:34

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубля

РИА Новости06:32

Банк России снизил на 2 июля курс доллара до 63,05 рубля

ТАСС06:31

Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 42

Банки.ру06:15

Евро падает к рублю

Газета.Ru07:59
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Общество

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Политика

Туск приостановил экстренный саммит ЕС

Глава Европейского совета Дональд Туск решил приостановить экстренный саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по вопросу определения кандидата на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве

В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Хоккей

Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

Обновлено в 14:48
Происшествия

В Испании россиянке дали 14 лет тюрьмы за убийство мужа-немца

Обновлено в 12:19
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на Lada Granta и Lada Vesta

Стоимость седанов Vesta и Granta поднимется на 0,8% и 1,1% соответственно, а за Largus будут просить на 0,2-1,5% больше.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Коллеги заступились за врача, обвинённого в убийстве в Калининграде

Более 10 тысяч подписей собрала на change.org петиция в защиту врача – анестезиолога-реаниматолога калининградского перинатального центра Элины Сушкевич.
Обновлено в 02:16
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан

Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.
Обновлено 29 июня в 19:48
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Обновлено в 13:37
Происшествия

Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева этапируют из СИЗО в колонию для отбытия наказания в ближайшее время.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Бывшего главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию

Власти Черногории экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, которого в России подозревают в растрате 52,5 млн руб. в составе организованной группы (ст. 160 УК РФ), сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 14:26
Общество

Во МХАТе фото Дорониной сорвали и бросили на пол

Общественности сообщается о трепетном отношении к бывшему худруку, о том, что каждый творческий шаг сверяется и обсуждается с Дорониной, что она в курсе стратегического развития театра, и всё, что не делается под крышей МХАТа, ею же одобрено.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Трое шахтёров погибли в результате подземного толчка в Польше

Трое горняков погибли 1 июля на юге Польши в результате подземного толчка в шахте.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Удар ополчения по американскому Humvee - появились кадры уничтоженного под Донецком автомобиля ВСУ

В Сеть попали кадры украинского военного автомобиля HMMWV, уничтоженного после боестолкновения с военнослужащими вооруженных сил самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:46
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:49
Здоровье

В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой

На 28 июня на территории Дона зарегистрировано 37 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Обновлено в 13:11
Политика

Минюст США не комментирует слова Рябкова об обмене Ярошенко

Министерство юстиции США в понедельник отказалось прокомментировать слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о возможности обмена российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, на содержащихся в заключении в РФ американцев.
Обновлено в 14:22
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине

Обновлено в 09:31
Общество

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Общество

В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ

Основной период сдачи единого государственного экзамена завершился в Москве. Последние экзамены прошли 1 июля, передает ТВЦ.RU.
Обновлено в 08:08
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