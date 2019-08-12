Экономика
ЦБ объяснил рост инфляции в июле подорожанием овощей и фруктовИнтерфакс 07:33
Темп прироста потребительских цен с исключением сезонности в июле возрос на 0,1 процентный пункт (п.п.) - до 0,2%. В комментарии ЦБ РФ по инфляции это объясняется влиянием удорожания плодоовощной продукции после значительного снижения цен на нее в июне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Инфляция замедлилась. Рост цен на овощи и фрукты снизился до 4,2%
Аргументы и Факты09 августа в 06:35
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
Общество
Москвичам пообещали холод и дожди в выходные
Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Глава СК и детский обмудсмен Анна Кузнецова, возможно, были одними из инициаторов дела об усыновлении гей-парой
Диагноз не подтвердился, но Ваганова с сыном почти сразу пригласили на беседу в районный СК.
Обновлено в 07:30
Транспорт
«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт
Российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
Обновлено в 07:39
Наука
Создан искусственный «язык» для определения качества алкоголя
Обновлено 10 августа в 00:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Футбол
Во Львове на стадионе прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено вчера в 22:16
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Наука
Разработано приложение для измерения давления по селфи
Версия с отслеживанием артериального давления может быть реализована в Китае уже в конце этого года, сообщает издание.
Обновлено в 04:20
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Авто
Назвали самые популярные кроссоверы в России за 2 млн рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» совместно с аналитиками агентства «АВТОСТАТ» назвали ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов со средней стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 02:16
Финансы
ЦБ повысил на 13 августа курс доллара до 65,43 рубля
Банк России установил на 13 августа официальный курс доллара на уровне 65,4287 рубля, что на 17,44 копейки выше предыдущего показателя.
Обновлено в 05:20
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика
Путин на мотоцикле «Урал» прибыл в Крым на байк-шоу «Ночных волков»
Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь на байк-шоу «Тень Вавилона», организатором которого является мотоклуб «Ночные волки», на мотоцикле «Урал», сообщает ТАСС.
Обновлено 10 августа в 11:52
Происшествия
В лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел
В лесу рядом с деревней Шайдурово Свердловской области нашли выброшенные материалы уголовных дел и другие документы.
Обновлено в 02:59
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Обновлено в 07:44
Происшествия
Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость
Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.
Обновлено в 06:47
Футбол
Голкипер «Динамо» Шунин пропустит некоторое время из-за травмы
Обновлено в 06:16
Происшествия
Жители сгоревших домов под Ачинском получат компенсацию от Минобороны
Министерство обороны РФ выплатит компенсации жителям восьми домов, сгоревших в селе Каменка после взрывов на военном полигоне под Ачинском, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено в 06:05