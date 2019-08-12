Финансы

ЦБ объяснил рост инфляции в июле подорожанием овощей и фруктовИнтерфакс 07:33

Темп прироста потребительских цен с исключением сезонности в июле возрос на 0,1 процентный пункт (п.п.) - до 0,2%. В комментарии ЦБ РФ по инфляции это объясняется влиянием удорожания плодоовощной продукции после значительного снижения цен на нее в июне.
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