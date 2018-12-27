Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеровRT на русском09:58
27 декабря Центробанк аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров за предоставление недостоверной отчётности и неисполнение предписаний регулятора. Теперь компании обязаны прекратить работу на рынке ценных бумаг и выполнить все обязательства перед клиентами до 27 января 2019 года.
RT на русском09:58
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с чего всё началось
Поводом для аннуляции документов стали «неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства о ценных бумагах», говорится в пояснительной записке регулятора.Телеканал 360°12:03
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Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Названы предельные показатели скорости ракетного комплекса «Авангард»
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» в ходе контрольных испытаний существенно превысил ранее обнародованные показатели скорости, достигнув отметки 27 Махов.
Обновлено в 15:14
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
В Финляндии по запросу США задержали россиянку
Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщил в четверг консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено в 15:30
Политика
Путин встретился с артистами и руководителями Большого театра
Российский президент Владимир Путин в четверг, 27 декабря, встретился с солистами и руководителями Большого театра по окончании балета «Щелкунчик».
Обновлено в 15:26
Происшествия
Вокзал в Страсбурге эвакуировали из-за угрозы взрыва
Как отмечается, сотрудники полиции проверяют здание вокзала. Ранее сообщалось, что в США из-за угрозы взрыва эвакуировали здание Facebook.
Обновлено в 14:57
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
NI оценил испытания «Авангарда»
Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".
Обновлено в 15:10
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Транспорт
Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима
Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Хоккей
Хоккеист Савелий Ольшанский сыграет на молодежном чемпионате мира
В канадских Ванкувере и Виктории стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных.
Обновлено в 14:42
Футбол
Месси считает, что «Ювентус» стал лучше после прихода Роналду
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Ханты-Мансийске экстренно сел летевший в Москву самолет
Обновлено в 09:38
Путешествия
Турция вводит для туристов налог на безопасность
Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель
Обновлено в 01:09
Общество
Второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность
Второй блок Симферопольской (Таврической) теплоэлектростанции выведен на номинальную мощность, оба блока подают энергию в сеть, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива
В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:54
Культура
Песков пошутил, что пришлось сбежать с работы ради премьеры шоу Навки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал на премьерный показ шоу "Аленький цветочек" своей жены-фигуристки Татьяны Навки и пошутил, что ради этого пришлось сбежать с работы.
Обновлено в 11:25
Баскетбол
«Химки» проиграли «Басконии» в матче Евролиги
Обновлено в 14:14
Общество
МВД хочет внести изменения в паспорта россиян
МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Источник сообщил об ограблении в Москве экс-резидента Comedy Club
Бывшего резидента юмористического шоу Comedy Club, участника дуэта «Сёстры Зайцевы» Романа Юнусова обокрали в столице, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Суд назначил штраф за недонесение о подготовке теракта в Петербурге
Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу в 70 тысяч рублей Ягуба Вагиф Оглы Сулейманова, который знал о готовящемся теракте в Казанском соборе, но не сообщил в правоохранительные органы, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).
Обновлено в 13:15
Происшествия
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено в 13:15
Политика
Путин назвал Крымский мост и ЧМ по футболу событиями года
Президент перечислил события года: открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу, который прошел блестяще.
Обновлено в 12:31
Политика
Лолита объяснила своё высказывание о Крыме
Обновлено в 05:08
Спорт
Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции
Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Водитель не выпустил на выезд машину детской реанимации
В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира.
Обновлено в 14:23