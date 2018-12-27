Экономика
ЦБ объяснил решение об отзыве лицензий крупнейших форекс-дилеров
ЦБ объяснил решение об отзыве лицензий крупнейших форекс-дилеровВзгляд.ру07:41
Жесткие меры Центрального банка России в виде аннулирования лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров обусловлены озабоченностью в связи с рисками для граждан, сообщила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина.
Взгляд.ру07:41
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Политика
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной
Обновлено в 21:46
Политика
Новым председателем совета директоров «Русала» стал Жан-Пьер Тома
Маттиас Варниг был назначен членом совета директоров "Русала" в июне 2012 года и избран его председателем в октябре того же года.
Обновлено в 20:08
Технологии
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2019 году
Специалисты сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список наиболее востребованных в 2019 году профессий, пишет 28 декабря «Российская газета».
Обновлено в 23:19
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие
NI оценил испытания «Авангарда»
Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".
Обновлено в 15:10
Хоккей
Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»
Обновлено в 23:16
Происшествия
В Финляндии задержали россиянку по запросу США
Обновлено в 15:28
Политика
Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг
Закон, обязывающий операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России, подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 27 декабря.
Обновлено в 18:32
Политика
Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме
Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено в 15:52
Путешествия
Турция вводит для туристов налог на безопасность
Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено в 12:55
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Алтайском крае в результате ДТП пострадали десять человек
В Алтайском крае в результате столкновения двух автомобилей пострадали десять человек, в том числе восемь детей.
Обновлено в 22:15
Космос
Умерла астроном Нэнси Грейс Роман, работавшая над телескопом «Хаббл»
В пятницу, 28 декабря, появилась информация о том, что умерла астроном Нэнси Грейс Роман, которая участвовала в создании телескопа «Хаббл».
Обновлено в 22:08
Хоккей
Молодежная сборная России стартовала на ЧМ с победы над Данией
Молодежная сборная России по хоккею нанесла поражение команде Дании в стартовом матче на чемпионате мира, который проходит в Канаде.
Обновлено в 23:04
Транспорт
Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима
Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Общество
Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Испытания «Авангарда» подтвердили скорость в 27 махов
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал об успешных испытаниях комплекса «Авангард».
Обновлено в 07:37
Экономика
Медведев утвердил Стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ
В России утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года.
Обновлено в 23:24
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Экономика
Названы самые выгодные и провальные вложения в 2018 году
Специалисты компании "ФинЭкспертиза" назвали самые выгодные и провальные вложения 2018 года, пишет "Российская газета".
Обновлено в 22:03
Экономика
Топливо и отмена льгот останавливают двигатели
Компании просят оставить ограничения роста цен на топливо только на опте и продлить льготу по транспортному налогу до 2020 года.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Взрыв трансформатора произошел в Нью-Йорке
Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс.
Обновлено в 22:01
Общество
МВД предложило внести изменения в российские паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Москве водитель не пропустил машину детской реанимации
Полицейские проводят проверку по факту появления в прессе информации о том, что водитель не пропустил машину детской реанимации больницы имени святого Владимира на востоке Москвы.
Обновлено в 11:41
Общество
Сбербанк рассказал о тратах россиян в последние минуты года
31 декабря 2017 года средний чек россиян за весь день составлял 700–750 рублей, однако за последние пять минут до боя кремлевских курантов эта сумма почти удвоилась и достигла 1350–1400 рублей.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска ракеты «Авангард»
Опубликованы кадры запуска ракеты комплекса "Авангард" на полигоне Кура в Камчатском крае.
Обновлено вчера в 08:37
Интернет
В Instagram «случайно» поменялся интерфейс
В Instagram сообщили, что скроллинг ленты обновлений в четверг на какое-то время случайно поменялся с привычного вертикального на горизонтальный из-за тестирования, которое не должно было затронуть пользователей социальной сети.
Обновлено в 16:24
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Происшествия
«ИрАэро» оспорит в суде возбуждение против нее административного дела
Обновлено в 23:04