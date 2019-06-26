Экономика
ЦБ объяснил предпринимателям, как избежать блокировки счетовЭкономика сегодня 03:48
Рабочая группа Центробанка РФ разработала рекомендации, которые помогут предпринимателям избежать ограничительных мер в рамках применяемых банками «противолегализационных мер». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Наука
В Крыму найдена гигантская ископаемая птица
Обновлено в 07:22
Общество
Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю
Обновлено в 05:34
Наука
Искусственный интеллект превзошел все ожидания
Команда исследователей из нескольких институтов США впервые создала систему искусственного интеллекта, который может симулировать вселенную.
Обновлено в 06:00
Авто
В России выпущен юбилейный кроссовер Renault Kaptur
С конвейера московского завода Renault сошел 100-тысячный кроссовер Kaptur. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Барселона» объявила о приобретении вратаря «Валенсии» Нето
Обновлено в 04:46
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Политика
Госдума закрепляет сокращенный рабочий день для женщин на селе
Законопроект, направленный на закрепление нормы о сокращенном рабочем дне для женщин, работающих в сельской местности, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.
Обновлено в 07:30
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Греция подписала соглашения по месторождениям углеводородов у берегов Кипра
По словам Ципраса, интерес к разведке на Крите связан с открытием крупных месторождений углеводородов в Египте, Израиле и на Кипре, в основном природного газа.
Обновлено в 07:54
Политика
Возможен ишемический тремор: врачи оценили состояние канцлера Германии
Российские врачи высказали в беседе с Daily Storm свои мнения о состоянии канцлера Германии Ангелы Меркель, которой во второй раз за две недели стало плохо — она опять начала дрожать, на этот раз на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Обновлено в 04:30
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Кино
Звезды «Игры престолов» пришли в ужас от себя в первом сезоне
Финальный сезон «Игры престолов» выходил на канале HBO с 14 апреля по 20 мая.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Политика
Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы по выявлению и пресечению картелей.
Обновлено в 05:58
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Полина Гагарина призналась, что хочет еще детей
Певица Полина Гагарина призналась подписчикам, что хочет стать многодетной матерью и завести третьего ребенка.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Общество
Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей
Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trust, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 04:22
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Футбол
Утвержден новый лимит легионеров
Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что новый формат лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге положительно скажется на конкуренции между российскими и зарубежными футболистами.
Обновлено вчера в 07:57
Политика
Россельхознадзор не станет запрещать поставки продукции из Грузии
Россельхознадзор не рассматривает вопрос о введении запрета на ввоз растительной продукции из Грузии.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Футбол
«Реал» представил гостевую форму
Обновлено в 08:06