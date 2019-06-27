ЦБ объяснил предпринимателям, как избежать блокировки счетовЭкономика сегодня 03:48

с чего всё началось

Рабочая группа Центробанка РФ разработала рекомендации, которые помогут предпринимателям избежать ограничительных мер в рамках применяемых банками «противолегализационных мер». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Игры Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.

Здоровье Минздрав опроверг влияние Ростовской АЭС на ситуацию с онкологией В министерстве здравоохранения Ростовской области пояснили информацию, согласно которой Ростовская АЭС является одной из причин высокого показателя запущенных случаев онкологии в Дубовском районе.

Политика Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.

Общество В Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Общество Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.

Наука Неандертальцы оказались нелюдимыми домоседами, выяснили ученые Предки современных людей и неандертальцев, как сегодня считали ученые, разделились примерно 650 тысяч лет назад, и первые остались жить на территории Африки и постепенно колонизировали ее, а вторые – мигрировали на север и заселили Европу и Азию.

Армия и оружие В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет США рассматривают варианты использования систем ПРО и обычных неядерных вооружений для защиты от российских крылатых ракет.

Происшествия В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.

Происшествия Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Политика Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом» Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Авто «Калашников» показал обновленный электромобиль Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Политика Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Экономика Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Шоу-бизнес В Москве простились с актрисой Аллой Покровской Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.

Общество Источник назвал манипуляцией обвинения летчика «Аэрофлота» в адрес компании Источник в летном отряде ВС А320 авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал «Известиям» открытое письмо пилота Виталия Алексеева гендиректору перевозчика Виталию Савельеву, в котором тот обвинил свое руководство в создании «невыносимых условий труда».

Политика Президент Туниса оказался на грани смерти Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.

Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Армия и оружие Минобороны получит 76 истребителей Су-57 Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Космос NASA планирует экспедицию на астероид, угрожающий мировой экономике NASA планирует организовать экспедицию на астероид Психея 16, который может уничтожить мировую экономику.