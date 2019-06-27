Экономика

ЦБ объяснил предпринимателям, как избежать блокировки счетовЭкономика сегодня 03:48

Рабочая группа Центробанка РФ разработала рекомендации, которые помогут предпринимателям избежать ограничительных мер в рамках применяемых банками «противолегализационных мер». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
Читать в источнике
с чего всё началось
Регулятор ожидает, что подробные инструкции
 помогут бизнесу разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского счета и избежать таких ситуаций.
Право.рувчера в 13:53

Подробнее о событии

Центробанк дал бизнесу рекомендации по предотвращению блокировки счетов

Online47.ru09:32

В ЦБ разработали рекомендации для предпринимателей по вопросам блокировки счетов

RT на русском07:46

Предпринимателям объяснят, как не стать в глазах банка «рискованным клиентом»

Банки.рувчера в 09:52

ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов

РБКвчера в 15:44

Бизнесу разъяснили, как избежать блокировки счетов по «антиотмывочному» закону

Право.рувчера в 14:42

ЦБ рассказал, как не попасть под антиотмывочный закон

ФедералПрессвчера в 14:23

ЦБ разъяснил предпринимателям, как избежать отказов в проведении банковских операций

ТАССвчера в 09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Игры

Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
Обновлено в 10:31
Футбол

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Обновлено в 01:00
Здоровье

Минздрав опроверг влияние Ростовской АЭС на ситуацию с онкологией

В министерстве здравоохранения Ростовской области пояснили информацию, согласно которой Ростовская АЭС является одной из причин высокого показателя запущенных случаев онкологии в Дубовском районе.
Обновлено в 12:17
Политика

Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России

Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Общество

В Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов

В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Наука

Неандертальцы оказались нелюдимыми домоседами, выяснили ученые

Предки современных людей и неандертальцев, как сегодня считали ученые, разделились примерно 650 тысяч лет назад, и первые остались жить на территории Африки и постепенно колонизировали ее, а вторые – мигрировали на север и заселили Европу и Азию.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет

США рассматривают варианты использования систем ПРО и обычных неядерных вооружений для защиты от российских крылатых ракет.
Обновлено в 10:39
Кино

Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»

Обновлено в 11:23
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Политика

В самолете президента Бразилии нашли 40 кг кокаина

Обновлено в 09:15
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В ДТП в Калининграде пострадали семь пассажиров маршрутки

Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Подруга лишила бизнеса экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова потеряла свой бизнес.
Обновлено в 10:20
Политика

Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»

Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Политика

Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

В Москве простились с актрисой Аллой Покровской

Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.
Обновлено в 05:54
Общество

Источник назвал манипуляцией обвинения летчика «Аэрофлота» в адрес компании

Источник в летном отряде ВС А320 авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал «Известиям» открытое письмо пилота Виталия Алексеева гендиректору перевозчика Виталию Савельеву, в котором тот обвинил свое руководство в создании «невыносимых условий труда».
Обновлено в 10:43
Политика

Президент Туниса оказался на грани смерти

Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В МАК назвали причину крушения Ан-148 в Подмосковье в 2018 году

Обновлено в 12:27
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие

Минобороны получит 76 истребителей Су-57

Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 10:16
Космос

NASA планирует экспедицию на астероид, угрожающий мировой экономике

NASA планирует организовать экспедицию на астероид Психея 16, который может уничтожить мировую экономику.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Женщина бросила новорожденного ребенка в центре Краснодара

Правоохранители прибыли на место и выяснили, что женщина неоднократно пыталась положить ребенка в бэби-бокс роддома на ул. Седина, после чего оставила его в ближайшем дворе.
Обновлено в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное