Финансы

ЦБ объяснил инфляцию в России: подорожали овощи и фруктыМосковский Комсомолец 08:10

В целом в июле цены на продукты выросли на 0,3%. Во многих регионах рост достиг 0,8% - на фоне прохладного лета. Однако раннее поступление урожая привело к снижению цен в июне.
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ЦБ: рост инфляции в июле произошел из-за скачка цен на овощи

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