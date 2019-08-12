Финансы
ЦБ объяснил инфляцию в России: подорожали овощи и фруктыМосковский Комсомолец 08:10
В целом в июле цены на продукты выросли на 0,3%. Во многих регионах рост достиг 0,8% - на фоне прохладного лета. Однако раннее поступление урожая привело к снижению цен в июне.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Вашингтон
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили из пневматики
Обновлено в 08:38
Экономика
Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем
Затягивание торгового конфликта между Китаем и США, развязанного администрацией президента Дональда Трампа, приведет к снижению темпов роста американской экономики вплоть до рецессии.
Обновлено в 09:37
Политика
Волкер анонсировал переговоры по «нормандскому формату» с участием США
Курт Волкер – спецпредставитель американского Госдепа по Украине – заявил, что в самое ближайшее время США, ФРГ и Франция планируют провести консультации по «нормандскому формату».
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Политика
Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу
Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» Кибар Халваши объявил о решении выставить канал на продажу.
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Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив".
Обновлено в 09:36
Политика
Болтон направляется с визитом в Великобританию
Отмечается, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем американской администрации, который нанесёт визит в Великобританию с момента избрания премьер-министром этой страны Бориса Джонсона.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
«Что у вас вообще происходит в области?»: Зеленский потребовал от главного лесника Житомирщины подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский попросил начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении уже завтра.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин стал отцом во второй раз
Основатель дуэта Artik&Asti, 33-летний Артем Умрихин, показал поклонникам новорожденную дочь.
Обновлено в 10:18
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Общество
Власти снова организовали фестивали в день московской акции оппозиции
В Москве 17 августа пройдет фестиваль, посвященный 91 годовщине Парка Горького, в Московской область — эко-акция «Мангал-Марафон» под девизом «Шашлык — чистый пикник!»
Обновлено в 10:27
Баскетбол
Швед может пропустить чемпионат мира из-за травмы
Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед не прошел медицинское обследование и может пропустить чемпионат мира, который пройдет в Китае.
Обновлено в 10:15
Общество
В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов
DDoS-атака на сайт низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), по предварительной информации, была организована с китайских серверов, сообщила журналистам представитель компании.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В МЧС назвали причину обвала грунта в Новосибирске
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл посетят Шотландию под другими именами
Оказывается, в Шотландии у Меган и Гарри другие титулы.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 06:47
Политика
Глава МИД Китая выступил против односторонних действий в Кашмире
Китай выступает против любых односторонних действий в Кашмире, а Индия внесением поправок в конституцию изменила статус-кво в регионе, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Авто
«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:03
Космос
США отправят робота к МКС вслед за «Фёдором»
США отправят к МКС человекоподобного робота Robonaut2 вслед за Россией, которая отправит робота "Фёдора".
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Суд перевел под домашний арест экс-замминистра Пирумова
Обновлено в 09:21