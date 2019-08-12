В целом в июле цены на продукты выросли на 0,3%. Во многих регионах рост достиг 0,8% - на фоне прохладного лета. Однако раннее поступление урожая привело к снижению цен в июне.

ЦБ объяснил инфляцию в России: подорожали овощи и фрукты

Общество Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".

Экономика Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем Затягивание торгового конфликта между Китаем и США, развязанного администрацией президента Дональда Трампа, приведет к снижению темпов роста американской экономики вплоть до рецессии.

Политика Волкер анонсировал переговоры по «нормандскому формату» с участием США Курт Волкер – спецпредставитель американского Госдепа по Украине – заявил, что в самое ближайшее время США, ФРГ и Франция планируют провести консультации по «нормандскому формату».

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.

Политика Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» Кибар Халваши объявил о решении выставить канал на продажу.

Политика Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Футбол Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив» Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив".

Политика Болтон направляется с визитом в Великобританию Отмечается, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем американской администрации, который нанесёт визит в Великобританию с момента избрания премьер-министром этой страны Бориса Джонсона.

Политика «Что у вас вообще происходит в области?»: Зеленский потребовал от главного лесника Житомирщины подать в отставку Президент Украины Владимир Зеленский попросил начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении уже завтра.

Общество Власти снова организовали фестивали в день московской акции оппозиции В Москве 17 августа пройдет фестиваль, посвященный 91 годовщине Парка Горького, в Московской область — эко-акция «Мангал-Марафон» под девизом «Шашлык — чистый пикник!»

Баскетбол Швед может пропустить чемпионат мира из-за травмы Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед не прошел медицинское обследование и может пропустить чемпионат мира, который пройдет в Китае.

Общество В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов DDoS-атака на сайт низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), по предварительной информации, была организована с китайских серверов, сообщила журналистам представитель компании.

Общество В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Политика Глава МИД Китая выступил против односторонних действий в Кашмире Китай выступает против любых односторонних действий в Кашмире, а Индия внесением поправок в конституцию изменила статус-кво в регионе, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Общество Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».

Политика Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.