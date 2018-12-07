Экономика
Центробанк уличил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынками
Центробанк уличил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынкамиЕвразия Daily02:31
Центробанк обвинил сотрудника АО «Сбербанк Управление Активами» (управляющей компании Сбербанка) Дмитрия Бергера в манипулировании рынками 50 ценных бумаг на протяжении трех лет. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора.
Евразия Daily02:31
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Энергетика
Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти
Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) согласовали договоренность о сокращении добычи нефти с не входящими в картель странами, передает Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Экономика
Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах
C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.
Обновлено в 09:20
Экономика
АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»
АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 09:38
Энергетика
Россия увеличила экспорт водки в январе-октябре 2018 года на 10,9%
Экспорт водки из России в январе-октябре 2018 года в денежном выражении вырос на 10,9% и составил $116,3 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
Обновлено в 09:14
Экономика
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 09:38
Экономика
Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов
Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:06
Финансы
Международные резервы России в ноябре увеличились на $2,5 млрд
На 1 ноября международные резервы составляли $459,6 млрд. Таким образом, за месяц показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%.
Обновлено в 09:23
Энергетика
Добыча газа в РФ в 2018 году установит рекорд
Добыча природного газа в России в текущем году превысит 700 млрд куб. м. Об этом 7 декабря на форуме «Газ России» сообщил глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков.
Обновлено в 07:04
Финансы
ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%
Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 09:26
Экономика
Совет ЕЭК принял техрегламент о безопасности алкогольной продукции
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 08:32
Экономика
Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами
Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.
Обновлено в 09:04
Экономика
Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве
Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 08:22
Экономика
Проблемными считаются 2 тыс жилых новостроек в РФ
Ещё по данным, которые есть в единой информационной системе, выявлено порядка 654 проблемных домов.
Обновлено в 09:36
Экономика
Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании
Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 09:35
Экономика
Доклад: Евросоюз теряет свыше €900 млрд в год из-за коррупции
Евросоюз ежегодно теряет €904 млрд из-за коррупции, что составляет свыше 5% его суммарного ВВП, который оценивается в 2018 году в €17 трлн.
Обновлено в 09:07