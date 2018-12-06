Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.

Энергетика Энергетика В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.

Энергетика Энергетика Экспорт нефти в США превысил импорт впервые за почти 70 лет Экспорт нефти и нефтепродуктов из США по итогам прошлой недели превысил импорт впервые с 1949 года, сообщает агентство Bloomberg.

Экономика Экономика Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.

Финансы Финансы Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году Аналитики Центробанка России снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6–1,7% в 2018 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».

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Экономика Экономика У ЕАЭС может появиться собственная платежная система Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза.

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Экономика Экономика Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках В социальных сетях и мессенджерах прошла новая серия попыток мошеннической деятельности: под видом Пенсионного фонда и Почта Банка злоумышленники заманивают достигших 40 лет граждан выплатами компенсаций в размере 5 тыс. руб. якобы по программе социальной поддержки населения.

Экономика Экономика Сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на IPO Конкурент Uber, американский сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на проведение IPO.

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