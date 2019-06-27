ЦБ обвинил акционера «Трансаэро» в манипулировании рынкомDP.RU вчера в 10:37

с чего всё началось

По данным Центробанка, опубликованным на сайте организации, Плешаков причинил ущерб 2 тыс. инвесторов. По версии ЦБ, топ-менеджер подарил принадлежавшие ему 63,7 млн акций авиакомпании (что составляет 41% от капитала всей "Трансаэро") своей родственнице Татьяне Анодиной.

Финансы Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).

Общество В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы» В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.

Политика Туск ответил на слова Путина о либеральной идее Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.

Армия и оружие Турция решила мстить Сирии за гибель военного Ранее в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал не оставлять без ответа провокации сирийской армии в провинции Идлиб.

Политика Семь стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.

Происшествия Разбившийся в Бурятии Ан-24 и раньше попадал в аварийные ситуации Как стало известно РЕН ТВ, самолет Ан-24, который при посадке в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия), выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся, и раньше попадал в аварийные ситуации.

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу Закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в пьяном виде и повлёкшие тяжёлые травмы или гибель людей, вступил в силу в пятницу, 28 июня.

Происшествия В Иркутской области из-за паводка погибли два человека В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.

Общество Набравший 300 баллов на ЕГЭ выпускник Путин решил поступать в МФТИ Выпускник из Томской области Александр Путин, набравший 300 баллов на Едином госэкзамене (ЕГЭ), в июле приедет в столицу, чтобы подать документы в Московский физико-технический институт (МФТИ).

Экономика «Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.

Происшествия Четверо руководителей «Рольф» получили уголовное дело По версии следствия, в 2014 году Петров вместе с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании «Панабел Лимитед» подготовил фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел Лимитед» акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.

Политика Глава КНР назвал главную угрозу для мировой экономики Политика односторонних санкций отдельных развитых стран является главной угрозой для развития мировой экономики, заявил 28 июня председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидерами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на полях саммита G20 в японской Осаке.

Происшествия СК завел дело после того, как уральцы сами отремонтировали мост Напомним, уральцы на свои деньги самостоятельно отремонтировали деревянный мост длиной 60 метров, который в 2017 году, после 20 с лишним лет службы, начал превращаться в труху.

Происшествия Кража в подмосковных Химках привела к задержке поездов Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за кражи оборудования.

Политика Путин назвал имена мировых лидеров, которые его восхищают Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I. На замечание представителя СМИ о том, что российский император уже умер, Путин с улыбкой сказал: "Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас".

Политика Флешмоб от Зеленского: на Украине отмечают День Конституции Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу поздравил граждан своей страны с Днём Конституции и предложил принять участие во флешмобе #мояулюбленастаття.

Общество Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.

Финансы Объем выданных потребкредитов упал впервые с начала года Объем выданных кредитов в мае этого года остался на прошлогоднем уровне и даже чуть снизился, показывают данные (есть у РБК) Национального бюро кредитных историй (НБКИ): 249,6 млрд руб. против 252,6 млрд руб. (минус 1,2%).

Общество УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.

Армия и оружие National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.

Наука Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться Ученые из Американского геофизического союза провели анализ предыдущих работ, посвященных нервной системе осьминогов, объединили их с собственными изысканиями и представили результаты в пресс-релизе, выпущенном к выступлению на Астробиологической научной конференции 2019 года, которая проходит с 24 по 28 июня в Сиэтле (США).