ЦБ обвинил акционера «Трансаэро» в манипулировании рынкомDP.RU вчера в 10:37

с чего всё началось

По данным Центробанка, опубликованным на сайте организации, Плешаков причинил ущерб 2 тыс. инвесторов. По версии ЦБ, топ-менеджер подарил принадлежавшие ему 63,7 млн акций авиакомпании (что составляет 41% от капитала всей "Трансаэро") своей родственнице Татьяне Анодиной.

Общество Глава Росрыболовства рассказал о состоянии выпущенных косаток и белух Белухи и косатки, выпущенные из китовой тюрьмы, находятся в нормальном состоянии, более подробная информация об их самочувствии будет на следующей неделе, заявил на пресс-конференции глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Транспорт Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.

Культура Marvel TV отказалась от экранизации комикса «1602» Нила Геймана Нил Гейман раскрыл в Twitter, что в 2018 году предлагал Marvel сделать сериал на основе своего комикса «1602», однако телевизионное подразделение студии ответило отказом.

Интернет Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

Экономика Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.

Гаджеты Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9 Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.

Политика Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.

Происшествия В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку Макаренко рассказала, что на месте происшествия начала вести видеосъемку, но находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались ей помешать, а помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила журналистку по голове.

Политика Меркель вновь стало плохо накануне саммита G20 Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за последнее время почувствовала недомогание на официальной встрече.

Гаджеты На заводе Western Digital и Toshiba внезапно пропало электричество На одном из предприятий по производству 3D NAND в японском городе Йоккаити накануне внезапно пропало электричество.

Политика Крым подсчитал упущенную выгоду за украинский период Госсовет Крыма оценил упущенную выгоду за время нахождения полуострова в составе Украины в 2,5 триллиона рублей.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Политика В Крыму одобрили слова Порошенко о статусе полуострова Бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в пятницу, 28 июня.

Общество Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.

Происшествия Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Авто УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.

Происшествия Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Политика Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.