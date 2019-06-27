Экономика
ЦБ обвинил акционера «Трансаэро» в манипулировании рынкомDP.RU вчера в 10:37
По данным Центробанка, опубликованным на сайте организации, Плешаков причинил ущерб 2 тыс. инвесторов. По версии ЦБ, топ-менеджер подарил принадлежавшие ему 63,7 млн акций авиакомпании (что составляет 41% от капитала всей "Трансаэро") своей родственнице Татьяне Анодиной.
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с чего всё началось
Центробанк установил, что Плешаков скрыл факт, что с сентября по декабрь 2016 он года перевел 63 733 508 акций «Трансаэро» на счет Анодиной, сообщает пресс-служба регулятора.Forbesвчера в 11:37
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Совладелец «Трансаэро» Александр Плешаков и его мать манипулировали акциями компании
Ведомостивчера в 11:46
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
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