ЦБ обвинил акционера «Трансаэро» в манипулировании рынкомDP.RU вчера в 10:37

с чего всё началось

По данным Центробанка, опубликованным на сайте организации, Плешаков причинил ущерб 2 тыс. инвесторов. По версии ЦБ, топ-менеджер подарил принадлежавшие ему 63,7 млн акций авиакомпании (что составляет 41% от капитала всей "Трансаэро") своей родственнице Татьяне Анодиной.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

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Происшествия Задержан первый фигурант дела «Рольфа» Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.

Политика В Осаке прошла встреча Путина и Трампа В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.

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Происшествия В Иркутской области из-за паводка погибли два человека В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Космос Военный спутник США вывели в космос с борта МКС Аппарат вывели на орбиту из японского модуля Kibo, после чего канадский манипулятор SSRMS взял систему Kaber со спутником и перевел ее в положение для запуска.

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Армия и оружие В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ 53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие В России создали невидимый для самолетов и дронов радар Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Интернет Евросоюз одобрил покупку Red Hat компанией IBM за 34 млрд долларов Компания IBM сегодня получила безусловное антимонопольное согласие Европейского Союза на приобретение компании Red Hat за 34 миллиарда долларов.

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Транспорт Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».

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