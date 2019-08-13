Экономика

ЦБ обсудил с НБКИ унификацию кредитного рейтингаСаминвестор 02:54

Бюро ссылались на то, что унификация расчёта рейтинга снизит конкуренцию на рынке и ухудшит качество услуг. В качестве альтернативы БКИ предложили разработать единую шкалу для вычисления индивидуального кредитного рейтинга физического лица. В ЦБ заявили, что рассматривают предложение бюро.
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