Экономика
ЦБ обсудил с НБКИ унификацию кредитного рейтингаСаминвестор 02:54
Бюро ссылались на то, что унификация расчёта рейтинга снизит конкуренцию на рынке и ухудшит качество услуг. В качестве альтернативы БКИ предложили разработать единую шкалу для вычисления индивидуального кредитного рейтинга физического лица. В ЦБ заявили, что рассматривают предложение бюро.
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с чего всё началось
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).Коммерсантъвчера в 17:56
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Центробанк намерен ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга физлиц
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