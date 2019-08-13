ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).

с чего всё началось

Бюро ссылались на то, что унификация расчёта рейтинга снизит конкуренцию на рынке и ухудшит качество услуг. В качестве альтернативы БКИ предложили разработать единую шкалу для вычисления индивидуального кредитного рейтинга физического лица. В ЦБ заявили, что рассматривают предложение бюро.

Транспорт В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Армия и оружие Сергей Шойгу прибыл в Калининград Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Калининградскую область.

Технологии Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.

Общество В Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа Два округа американского штата Калифорния — Сан-Франциско и Санта-Клара — подали иски в суд с требованием отменить новые меры Белого дома по ограничению иммиграции.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Армия и оружие Британские ВВС подняли истребители для перехвата российских Ту-142 Истребители британских ВВС были срочно подняты на перехват российских дальних противолодочных самолетов Ту-142.

Политика В Петербурге прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы В прямом эфире телеканала «Россия 1» и «Радио Россия» прошли первые дебаты кандидатов губернаторы Санкт-Петербурга.

Политика Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Музыка Певцу Дельфину стало плохо во время работы в студии Певцу Дельфину (Андрею Лысикову) стало плохо на студии звукозаписи. Об этом сообщил РБК его директор Владимир Тепляков.

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Происшествия Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.

Авто Bosch сделает приборную панель автомобилей трехмерной Bosch не занимается производством автомобилей, поэтому сроки появление 3D-приборных панелей в новых моделях зависят он автопроизводителей, с которыми она сотрудничает.

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Экономика США отложили пошлины на товары из Китая до декабря Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Экономика Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.

Финансы В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3% Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе.

Наука Биологи открыли новый способ выбора пола при оплодотворении животных Японские ученые разработали технологию выбора пола животных, рожденных в результате искусственного оплодотворения.