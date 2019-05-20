ЦБ обновил прогноз инфляции на 2019 годАМИТЕЛ 02:35

Банк России обновил прогноз инфляции на 2019 год, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Центробанка Ксению Юдаеву. По ее словам, к концу года рост цен будет немного выше 4%, но к началу следующего – вернется к 4%.

ЦБ обновил прогноз инфляции на 2019 год

Политика На Украине начала работу миссия МВФ "Эксперты МВФ начали свою работ в Украине", – сообщило украинское представительство МВФ во вторник утром.

Финансы Официальный курс евро на вторник снизился Официальный курс евро на вторник, 21 мая, уменьшился на 28,33 коп. и составил 71,9631 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.

Общество Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками» Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.

Кино Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».

Политика «Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.

Экономика Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Хоккей Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, кто займёт место в воротах национальной команды в матче со Швецией на чемпионате мира в Словакии.

Шоу-бизнес Дакота сцепилась с Бородиной из-за развода Через года Омаров и Бородина расстались. Тогда Ксения на всю страну рассказала об изменах супруга.

Политика Гройсман объявил об отставке правительства Украины Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал отставку правительства страны.

Политика Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Культура Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского музея Польского певца Петра Косевского и других музыкантов выгнали из военного музея из-за «запрещенной и большевистской» песни «Темная ночь».

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общество Составлен рейтинг самых хамских городов России Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.

Армия и оружие Дания пригрозила России истребителями в Гренландии Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.

Транспорт Дроны начнут мониторить состояние российских дорог с 2021 года Система мониторинга состояния дорог в России в режиме реального времени может появиться в 2021 году.

Происшествия В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.

Игры Sony продемонстрировала главное преимущество PlayStation 5 Разработка игровой консоли Sony PlayStation 5 еще не завершена, однако представители японской корпорации Sony уже хвастаются своей новой приставкой.

Политика В МИД назвали цель антироссийских санкций Санкционная политика становится инструментом получения конкурентных преимуществ и геополитической выгоды и превращается в рутину международной дипломатии, что несет в себе большую угрозу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Армия и оружие В Минобороны рассказали, чем кормят солдат Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.

Авто «Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.

Политика На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.