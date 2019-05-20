Экономика

ЦБ обновил прогноз инфляции на 2019 годАМИТЕЛ 02:35

Банк России обновил прогноз инфляции на 2019 год, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Центробанка Ксению Юдаеву. По ее словам, к концу года рост цен будет немного выше 4%, но к началу следующего – вернется к 4%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ Бразилии вновь ухудшил прогноз развития национальной экономики на 2019 год

ТАССвчера в 22:44

ЦБ ожидает инфляцию выше 4% к концу года

Московский Комсомолецвчера в 07:33

Инфляция в 2019 году превысит 4%

Коммерсантъвчера в 08:04

ЦБ РФ не исключает пересмотра прогноза по инфляции на 2019 г., потому что сейчас она складывается чуть ниже

Финмаркетвчера в 09:03

Сколько составит инфляция к концу года, рассказали в ЦБ

Газета.Ruвчера в 07:51

Цены взяли планку

Российская газетавчера в 13:33

ЦБ: инфляция останется выше 4% по итогам года

News.ruвчера в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия

Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте

Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Вопрос перевода бронетехники на калибр 57 мм изучают в России

Обновлено в 01:22
Политика

На Украине начала работу миссия МВФ

"Эксперты МВФ начали свою работ в Украине", – сообщило украинское представительство МВФ во вторник утром.
Обновлено в 03:11
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился

Официальный курс евро на вторник, 21 мая, уменьшился на 28,33 коп. и составил 71,9631 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Обновлено вчера в 07:25
Общество

Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками»

Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 05:17
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Политика

«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено вчера в 10:46
Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Суд лишил сына Игоря Талькова водительских прав на два года

Обновлено в 05:14
Экономика

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре

Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:30
Хоккей

Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, кто займёт место в воротах национальной команды в матче со Швецией на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Дакота сцепилась с Бородиной из-за развода

Через года Омаров и Бородина расстались. Тогда Ксения на всю страну рассказала об изменах супруга.
Обновлено в 05:35
Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Политика

Гройсман объявил об отставке правительства Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал отставку правительства страны.
Обновлено вчера в 10:38
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Культура

Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского музея

Польского певца Петра Косевского и других музыкантов выгнали из военного музея из-за «запрещенной и большевистской» песни «Темная ночь».
Обновлено в 05:13
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Транспорт

Дроны начнут мониторить состояние российских дорог с 2021 года

Система мониторинга состояния дорог в России в режиме реального времени может появиться в 2021 году.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки

В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Игры

Sony продемонстрировала главное преимущество PlayStation 5

Разработка игровой консоли Sony PlayStation 5 еще не завершена, однако представители японской корпорации Sony уже хвастаются своей новой приставкой.
Обновлено в 05:31
Общество

Наталья Водянова блистала в Каннах в полупрозрачном платье

Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны.
Обновлено в 05:29
Политика

В МИД назвали цель антироссийских санкций

Санкционная политика становится инструментом получения конкурентных преимуществ и геополитической выгоды и превращается в рутину международной дипломатии, что несет в себе большую угрозу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, чем кормят солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное