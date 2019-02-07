Официальный курс евро на четверг снизился до 74,77 рубляРИА Новости 06 февраля в 04:42

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 14,24 копейки - до 74,7703 рубля, курс доллара увеличился на 9,95 копейки - до 65,6686 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на четверг снизился до 74,77 рубля

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