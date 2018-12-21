Экономика
Временная администрация банка "Агросоюз", назначенная ЦБ РФ, нашла признаки вывода активов из организации на сумму более 10 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора в пятницу, 21 декабря.
DP.RUвчера в 09:45
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ЦБ выявил новые признаки вывода активов в подсанкционном банке «Агросоюз»
Rambler News Serviceвчера в 09:41
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Экономика
Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год
Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 00:40
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил о проблемах с закупками газа
Без компенсации со стороны правительства у "Нафтогаза" проблемы с закупками импортного газа могут начаться уже этой зимой.
Обновлено в 04:39
Экономика
Мобильные операторы предупредили о повышении цен
Ведущие сотовые операторы страны "Вымпелком" ("Билайн"), "МегаФон", Tele2 сообщили абонентам о том, что с нового года изменяется стоимость услуг.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Уолл-стрит: Dow Jones опустился ниже 23 000 пунктов
Фондовый рынок США начал и завершил торги в «красной зоне» — все основные индексы снизились на 1−1,5%, 20 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено 20 декабря в 16:05
Экономика
Суд зарегистрировал иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Иск поступил в арбитраж 21 декабря, к производству пока не принят, следует из картотеки дел.
Обновлено в 04:20
Финансы
ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов
Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика
Железные дороги Украины признали нехватку российских запчастей
Обновлено в 03:36
Экономика
Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран
Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Forbes назвал Цукерберга главным лузером года среди миллиардеров
Обновлено вчера в 10:36
Экономика
ВЭБ существенно сократит численность штата к лету 2019 года
ВЭБ к лету следующего года планирует существенно сократить численность сотрудников группы.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола
В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение
Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
Проект бюджета Союзного государства приняли в первом чтении
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства, доходная часть которого составит порядка 7,2 миллиарда рублей, расходная часть – порядка 6,3 миллиарда.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика
Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году
Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:48