Экономика

ЦБ обнаружил вывод активов из «Тройка-Д Банка»ТАСС 10:52

Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в московский "Тройка-Д Банк", у которого в апреле 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ нашёл в «Тройка-Д Банке» признаки уголовно наказуемых деяний

Евразия Daily11:59

ЦБ обнаружил вывод активов из Тройка-Д Банка

Банки.ру11:09

ЦБ обнаружил вывод активов из «Тройка-Д Банка»

ТАСС10:52
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