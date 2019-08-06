Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублейКоммерсантъ 02:48
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, на этих заемщиков приходится около 80 млрд руб.
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ЦБ обнаружил в санируемом Московском индустриальном банке (МИнБ) «единый центр управления полетами», рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЦБ претензии по этой санации.Ведомостивчера в 17:42
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