ЦБ обнаружил в санируемом Московском индустриальном банке (МИнБ) «единый центр управления полетами», рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЦБ претензии по этой санации.

с чего всё началось

"Заемщики управлялись так называемым единым центром управления полетами", – резюмировал Поздышев. ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка 22 января. Кредитная организация занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков.

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