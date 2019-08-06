Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами»Москва 24 04:20
"Заемщики управлялись так называемым единым центром управления полетами", – резюмировал Поздышев. ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка 22 января. Кредитная организация занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков.
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ЦБ обнаружил в санируемом Московском индустриальном банке (МИнБ) «единый центр управления полетами», рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЦБ претензии по этой санации.Ведомостивчера в 17:42
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