Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублейРоссийская газета 12:42
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
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Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
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«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»
В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей «Ельцин Центра» из-за телефонного звонка о минировании.
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Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан
По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
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Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД предложили увеличить
Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД могут увеличить до 70%.
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Общество
На базе губахинского колледжа откроют центр компетенций WorldSkills
Учебное заведение выиграло 2,6 млн рублей в рамках проекта по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК).
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Общество
Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября
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Другим открытием для исследователей творчества Берджесса стали около 40 его неизвестных рассказов.
Обновлено в 11:53
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В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
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В Улан-Удэ младенец оказался в коме после лечения бронхита
Несмотря на проводимое лечение, состояние ребенка ухудшилось, и на 5 день после госпитализации ребенка перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, в дальнейшем ребенок переведен на лечение в Детскую республиканскую клиническую больницу.
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Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
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