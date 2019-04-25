Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублейРоссийская газета вчера в 12:42
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
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Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
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Политика
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Депутат считает, что раздача украинских паспортов в Москве поставит правительство России в «безвыходное положение».
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Губернатор Приморья: Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с лидером КНДР.
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Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
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Политика
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Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
В ПФР разъяснили, как жителям Донбасса получить российские пенсии
Жители Донецкой и Луганской народных республик, которые предпочтут получить по упрощенной процедуре российское гражданство вместо украинского, смогут получать страховые пенсии по старости, но только в случае, если переедут на постоянное местожительство в Россию.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие
МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны
Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
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Политика
«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
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Футбол
Экс-селекционер «Краснодара» — об Игнатьеве: «Его мама плакала, увидев, какие тут условия — одни из лучших в мире»
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Посол рассказал о потерях Эстонии из-за антироссийских санкций
Посол России в Таллине Александр Петров сообщил, что Эстония потеряла сотни миллионов евро из-за антироссийских санкций.
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«Ока» вошла в список самых популярных в России малолитражек
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Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
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Политика
В МИД рассказали о последствиях расширения НАТО на Балканах
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии .
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Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Труда
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Гей впервые появится в новых «Мстителях»
Персонаж нетрадиционной ориентации появится в боевике "Мстители: Финал".
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Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
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