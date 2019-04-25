Экономика

ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублейРоссийская газета 12:42

Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ начислил управляющему убытки НПФ

Коммерсантъ15:32

Брокеры много на себя взяли

Российская газета16:04

ЦБ: структура КИТ Финанса манипулировала ценными бумагами

News.ru10:30

ЦБ раскрыл схему вывода денег из НПФ «Аквилон»

Ведомости12:02

ЦБ выявил вывод до 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФ «Аквилон»

ТАСС11:24

ЦБ выявил вывод ₽57 млн пенсионных денег за счет операций на бирже

РБК10:55

ЦБ выявил схему вывода пенсионных накоплений из МНПФ «Аквилон» в 2015 году

РИА Новости13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Футбол

«Реал» сыграл вничью с «Хетафе»

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Реал" разошлись миром.
Обновлено в 17:23
Политика

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Общество

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Транспорт

С 29 апреля на Кубани участок трассы М-4 «Дон» станет платным

Речь идет об участке с 1195-го по 1319-й километр.
Обновлено в 11:38
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено в 16:53
Происшествия

Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР

Обновлено в 17:24
Общество

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 17:50
Авто

Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Гаджеты

Samsung начинает российские продажи 4K UHD монитора UR59C. Цена

Samsung Electronics объявила о начале продаж 32-дюймового изогнутого монитора UR59C в России.
Обновлено в 07:06
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В суд направлено дело экс-президента «Банка Москвы»

25 апреля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывших сотрудников «Банка Москвы»: президента Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина, вице-президента Алексея Сытникова и их подчинённых Дмитрия Строганова и Бориса Шемякина.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Трубу на улице Димитрова починили

Специалисты заменили 29 метров трубопровода диаметром 1000 миллиметров, не вскрывая асфальтовое покрытие и не перекрывая движение транспорта.
Обновлено в 18:58
Экономика

Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам

США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.
Обновлено в 14:40
Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

Нанести визит в Северную Корею предложил глава КНДР Ким Чен Ын российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 18:44
Здоровье

В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как отметить майские праздники без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:30
Космос

Что станет с Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра

Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Авто

Новый кроссовер Skoda представят в июне

Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:14
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 08:28
Наука

Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде

Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Политика

Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской

Как сообщает канал NewsOne, нардеп Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 19:11
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Транспорт

Московская канатная дорога введет льготные тарифы в будние дни

Обновлено в 13:36
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду

Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено вчера в 01:25
Футбол

Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено в 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное