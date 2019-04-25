Экономика

ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублейРоссийская газета 12:42

Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
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