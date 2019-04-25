Экономика

ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублейРоссийская газета 12:42

Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
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ЦБ начислил управляющему убытки НПФ

Коммерсантъ15:32

ЦБ: структура КИТ Финанса манипулировала ценными бумагами

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ЦБ выявил схему вывода пенсионных накоплений из МНПФ «Аквилон» в 2015 году

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ЦБ раскрыл схему вывода денег из НПФ «Аквилон»

Ведомости12:02

ЦБ выявил вывод до 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФ «Аквилон»

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ЦБ выявил вывод ₽57 млн пенсионных денег за счет операций на бирже

РБК10:55

Брокеры много на себя взяли

Российская газета16:04
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок

На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.
Обновлено в 10:00
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Энергетика

В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»

Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Футбол

Промес помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»

В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» на домашнем стадионе одержала разгромную победу над «Райо Вальекано» со счетом 5:0. В составе хозяев дубль на 57-й и 62-й минутах оформил Мунир Эль-Хаддади, на 55-й минуте забил Квинси Промес, на 69-й минуте отличился Виссам Бен-Йедер с передачи Мунира, а на 86-й минуте гол на свой счет с передачи Сарабии записал Бриан Жил.
Обновлено в 15:38
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Экономика

Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам

США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.
Обновлено в 14:40
Политика

Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов

На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено вчера в 09:01
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено в 11:48
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова перестала скрывать беременность

На церемонии закрытия Московского кинофестиваля положение актрисы стало очевидным. Она больше не скрывает беременность.
Обновлено в 13:40
Футбол

Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой

Обновлено в 10:30
Политика

Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом

Обновлено в 09:35
Религия

Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Политика

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Политика

Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 15:59
Космос

Что станет с Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра

Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.
Обновлено в 07:58
Здоровье

В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как отметить майские праздники без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:30
Музыка

Мадонна выпустила первый клип за четыре года

Известная американская певица Мадонна выпустила свой первый за четыре года клип на песню Medellin.
Обновлено в 04:55
Футбол

«Арсенал» разгромил «Спартак» в Туле

Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам

Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Политика

Савченко сравнила Порошенко и Януковича

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
Обновлено в 16:38
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 08:28
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Хоккей

Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Капитан хоккейной команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин отметил, что вылет клуба из Кубка Стэнли обусловлен «двумя неудачными отскоками».
Обновлено в 11:28
Происшествия

Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Гаджеты

В Weibo показали рендеры Honor 20 Moschino Edition и Honor 20 Pro

Источник показал Honor 20 в красном исполнении Moschino Edition.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского

Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
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