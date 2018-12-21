Временная администрация ЦБ РФ выявила признаки вывода активов из акционерного общества "Крымский страховой альянс", говорится в сообщении регулятора.

Финансы Финансы Курс доллара превысил 69 рублей Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,05% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 20:30 мск достиг отметки в 69,001 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Экономика Мобильные операторы предупредили о повышении цен Цена увеличивается на коэффициент 1,016949. Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.

Экономика Экономика Трое россиян вошли в список самых удачливых миллиардеров 2018 года Трое российских миллиардеров вошли в топ-10 самых удачливых бизнесменов года по версии Forbes, обогнав даже Билла Гейтса и Илона Маска.

Экономика Экономика Utair сообщила о приостановке выплат части кредитов Остановка выплат Utair в рамках реструктуризации займов приостановила выплаты части долговых обязательств.

Финансы Финансы ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.

Экономика Экономика ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков Центробанк с 21 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Донхлеббанка, зарегистрированного в Ростове-на-Дону.

Экономика Экономика ВЭБ уволит почти 5 тыс. сотрудников к лету 2019 года Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов рассказал о планах группы ВЭБ сократить почти 5 тыс. человек к лету 2019 года из-за «обязательства создать компактную, хорошо управляемую высокопрофессиональную группу», в которой останутся работать 3 тыс. человек.

Экономика Экономика ВЭБ запустил фабрику проектного финансирования «Набсовет ВЭБа сегодня запускает фабрику двумя этими крупными серьезными инвестициями», — сказал Шувалов.

Экономика Экономика Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.

Экономика Экономика Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Финансы Финансы Украина получила первый транш от МВФ по новой программе Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.

Экономика Экономика Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей С 1 января 2019 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырастет на 117 рублей.

Энергетика Энергетика «Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб «Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.

Экономика Экономика Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.