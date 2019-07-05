Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматыRT на русском 05:08
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Уточняется, что данный вид мошенничества основан «на несовершенстве сценариев обработки» таких переводов.
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Политика
Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Правовая неграмотность приводит к тому, что многие россияне при расчете своей пенсии нередко допускают досадные ошибки, а после подают заявку на начисление им пенсионных выплат с неправильным оформлением либо же раньше положенного срока.
Обновлено в 06:19
Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Кино
Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису
Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.
Обновлено вчера в 01:46
Политика
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар.
Обновлено в 05:31
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного разбирательства заявил, что Попов и Бубка были среди тех, кто получил взятку за голос в пользу бразильского города на выборах места проведения Игр 2016 года.
Обновлено в 04:59
Политика
На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики
Украина может заняться освоением Арктики, заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк, посещая архипелаг Шпицберген.
Обновлено в 04:54
Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Технологии
В Балтийском море дайверы обнаружили затонувшее судно
Клуб подводных исследователей ММО объединяет дайверов-энтузиастов для обследования российской части Балтийского моря.
Обновлено в 04:52
Политика
Глава партии Зеленского заявил, что выборы в Раду под угрозой срыва
Выступая 4 июля в эфире телеканала «1+1», глава партии Владимира Зеленского сообщил, что к срыву выборов может привести решение суда о пережеребьевке партий для определения их номеров в бюллетене.
Обновлено в 00:49
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство
Обновлено в 05:54
Авто
Ужесточение правил тюнинга автомобилей откладываются
Ведь тюнинг затрагивает изменения оптики, конструкции двигателя, подвески и других жизненно важных узлов для автомобиля.
Обновлено 02 июля в 10:45
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Дело о стрельбе в ТЦ Тюмени передали в СКР
Ранее, до стрельбы, злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов, расположенных в торговом центре, лишив продавцов возможности покинуть помещение и ждали прибытия поддержки, которую вызвали по телефону, — рассказала Людмила Галстян, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Тюменской области.
Обновлено в 04:21
Происшествия
С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко разозлилась из-за нападок хейтеров
Анастасия Костенко разозлилась из-за нападок хейтеров Накануне очередной выход в свет Анастасии Костенко стал провальным.
Обновлено в 06:06
Политика
Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Руководители «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за задержек багажа
Пятерых руководителей "Шереметьево Хэндлинг" уволили после проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ситуации с задержками при выдаче багажа в аэропорту, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55