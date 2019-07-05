Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматыRT на русском 05:08

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Уточняется, что данный вид мошенничества основан «на несовершенстве сценариев обработки» таких переводов.
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Назван новый способ мошенничества через банкоматы

Газета.Ru05:57

Банк России обнаружил новый способ хищения денег из банкоматов

Эхо Москвы05:53

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

RT на русском05:08

ЦБ описал новый вид мошенничества при переводе средств через банкомат

РБК05:36

Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

РИА Новости05:31

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

ТАСС05:49

Банк России рассказал о новом способе хищения денег из банкоматов

Российская газета04:50
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Политика

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Правовая неграмотность приводит к тому, что многие россияне при расчете своей пенсии нередко допускают досадные ошибки, а после подают заявку на начисление им пенсионных выплат с неправильным оформлением либо же раньше положенного срока.
Обновлено в 06:19
Общество

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Кино

Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису

Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.
Обновлено вчера в 01:46
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар.
Обновлено в 05:31
Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного разбирательства заявил, что Попов и Бубка были среди тех, кто получил взятку за голос в пользу бразильского города на выборах места проведения Игр 2016 года.
Обновлено в 04:59
Политика

На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики

Украина может заняться освоением Арктики, заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк, посещая архипелаг Шпицберген.
Обновлено в 04:54
Транспорт

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Футбол

«Зенит» претендует на нападающего «Реала»

Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Технологии

В Балтийском море дайверы обнаружили затонувшее судно

Клуб подводных исследователей ММО объединяет дайверов-энтузиастов для обследования российской части Балтийского моря.
Обновлено в 04:52
Политика

Глава партии Зеленского заявил, что выборы в Раду под угрозой срыва

Выступая 4 июля в эфире телеканала «1+1», глава партии Владимира Зеленского сообщил, что к срыву выборов может привести решение суда о пережеребьевке партий для определения их номеров в бюллетене.
Обновлено в 00:49
Авто

«АвтоВАЗ» возобновил производство

Обновлено в 05:54
Авто

Ужесточение правил тюнинга автомобилей откладываются

Ведь тюнинг затрагивает изменения оптики, конструкции двигателя, подвески и других жизненно важных узлов для автомобиля.
Обновлено 02 июля в 10:45
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Финансы

Курс доллара составил 63,48 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Дело о стрельбе в ТЦ Тюмени передали в СКР

Ранее, до стрельбы, злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов, расположенных в торговом центре, лишив продавцов возможности покинуть помещение и ждали прибытия поддержки, которую вызвали по телефону, — рассказала Людмила Галстян, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Тюменской области.
Обновлено в 04:21
Происшествия

С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления

Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко разозлилась из-за нападок хейтеров

Анастасия Костенко разозлилась из-за нападок хейтеров Накануне очередной выход в свет Анастасии Костенко стал провальным.
Обновлено в 06:06
Политика

Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США

Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес

Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Руководители «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за задержек багажа

Пятерых руководителей "Шереметьево Хэндлинг" уволили после проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ситуации с задержками при выдаче багажа в аэропорту, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
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