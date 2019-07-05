Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматыRT на русском 05:08

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Уточняется, что данный вид мошенничества основан «на несовершенстве сценариев обработки» таких переводов.
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с чего всё началось
Схема описана в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, опубликованном
 на сайте Банка России.
РБК05:36

Подробнее о событии

Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

РИА Новости05:31

Банк России обнаружил новый способ хищения денег из банкоматов

Эхо Москвы05:53

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

ТАСС05:49

ЦБ описал новый вид мошенничества при переводе средств через банкомат

РБК05:36

В России появился новый способ мошенничества с помощью банкоматов

Взгляд.ру05:21

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

RT на русском05:08

Банк России рассказал о новом способе хищения денег из банкоматов

Российская газета04:50
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
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