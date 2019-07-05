Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматыRT на русском 05:08
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Уточняется, что данный вид мошенничества основан «на несовершенстве сценариев обработки» таких переводов.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
Схема описана в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, опубликованном на сайте Банка России.РБК05:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Происшествия
Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в Казани
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
В США назвали преимущества Ка-52 «Аллигатор» против AH-64 Apache
Оказалось, российский вертолет, называемый «Аллигатор», обладает рядом важных для ведения боя преимуществ, сообщает We Are The Mighty.Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 способен подниматься на высоту до 5500 метров и развивать скорость до 300 км/час.
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации
Обновлено в 06:23
Политика
Иран пригрозил захватить британский танкер
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Энергетика
CNPC начала строительство участка газопровода «Сила Сибири» в Китае
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) начала прокладывать средний участок газопровода "Сила Сибири", в компании планируют завершить строительство к октябрю, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:12
Политика
«Единая Россия» не будет проверять главу Московского отделения партии после расследования «Фонда борьбы с коррупцией»
Обновлено в 05:01
Энергетика
Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины
Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД
Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 87-м километре МКАД в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 06:32
Футбол
УЕФА рассмотрит возможность проведения международных матчей в Чечне
Комиссия, в которую входят представители УЕФА, РФС и РПЛ, проверили Чечню для того, чтобы разрешить в республике проведение международных матчей.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Политика
Встреча Путина и папы римского Франциска состоялась в Ватикане
Встреча российского президента Владимира Путина и главы католической церкви папы римского Франциска состоялась 4 июля в Ватикане.
Обновлено вчера в 08:21
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Политика
На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики
Украина может заняться освоением Арктики, заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк, посещая архипелаг Шпицберген.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi CC9 поступают в продажу
В линейку вошли три новых смартфона: базовая версия Xiaomi CC9, компактная Xiaomi CC9e и специальная версия Xiaomi CC9 Meitu Custom Version.
Обновлено в 06:14
Культура
Форум «Таврида» начал подводить итоги восьмой смены
Обновлено в 03:45
Футбол
Ибрагимович сделал дубль в футболке с ошибкой в фамилии
Обновлено в 03:53
Технологии
В Балтийском море дайверы обнаружили затонувшее судно
Клуб подводных исследователей ММО объединяет дайверов-энтузиастов для обследования российской части Балтийского моря.
Обновлено в 04:52
Политика
Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко
Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:13
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Общество
В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых полок
Как ранее сообщали «Кубанские новости», «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) и группа «Трансмашхолдинг» в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 02:33
Энергетика
Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»
Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе
Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 05:58
Происшествия
С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки
МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе
Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53