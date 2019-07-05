с чего всё началось

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Уточняется, что данный вид мошенничества основан «на несовершенстве сценариев обработки» таких переводов.

Армия и оружие В США назвали преимущества Ка-52 «Аллигатор» против AH-64 Apache Оказалось, российский вертолет, называемый «Аллигатор», обладает рядом важных для ведения боя преимуществ, сообщает We Are The Mighty.Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 способен подниматься на высоту до 5500 метров и развивать скорость до 300 км/час.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.

Энергетика CNPC начала строительство участка газопровода «Сила Сибири» в Китае Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) начала прокладывать средний участок газопровода "Сила Сибири", в компании планируют завершить строительство к октябрю, говорится в сообщении компании.

Энергетика Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».

Происшествия В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 87-м километре МКАД в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.

Футбол УЕФА рассмотрит возможность проведения международных матчей в Чечне Комиссия, в которую входят представители УЕФА, РФС и РПЛ, проверили Чечню для того, чтобы разрешить в республике проведение международных матчей.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.

Политика Встреча Путина и папы римского Франциска состоялась в Ватикане Встреча российского президента Владимира Путина и главы католической церкви папы римского Франциска состоялась 4 июля в Ватикане.

Политика На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики Украина может заняться освоением Арктики, заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк, посещая архипелаг Шпицберген.

Происшествия В Петербурге пара выпала из окна во время секса В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi CC9 поступают в продажу В линейку вошли три новых смартфона: базовая версия Xiaomi CC9, компактная Xiaomi CC9e и специальная версия Xiaomi CC9 Meitu Custom Version.

Технологии В Балтийском море дайверы обнаружили затонувшее судно Клуб подводных исследователей ММО объединяет дайверов-энтузиастов для обследования российской части Балтийского моря.

Политика Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.

Экономика Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.

Общество В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых полок Как ранее сообщали «Кубанские новости», «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) и группа «Трансмашхолдинг» в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.

Энергетика Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома» Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.

Политика Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.

Происшествия С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.

Спорт МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.