с чего всё началось

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Уточняется, что данный вид мошенничества основан «на несовершенстве сценариев обработки» таких переводов.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Происшествия Суд арестовал владельца «Домашних денег» Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Происшествия Сотрудница почты похищала билеты лотереи и получала выигрыши Билеты сотрудница почты похищала в течение двух лет, пишет издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Политика Зеленский пообещал выполнить минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений.

Авто В России стартовали продажи нового Toyota Hiace Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Гаджеты ASRock официально представила материнские платы на логике X570 Компания ASRock официально объявила о выпуске новой серии материнских плат AMD X570.

Экономика Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок Neste Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть».

Политика В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

Игры Релизный трейлер Sea of Solitude Издатель Electronic Arts на своём официальном YouTube-канале опубликовал релизный трейлер Sea of Solitude.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Футбол Президент «Барселоны» подтвердил переговоры с «Атлетико» по Гризманну Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу дал пресс-конференцию, на которой прокомментировал слухи о скором переходе в каталонский клуб Маттейса де Лигта из «Аякса» и Антуана Гризманна из «Атлетико».

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Авто Кроссовер BMW X7 превратили в пикап Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.

Спорт Универсиада – 2019. Российский пловец Тарасевич завоевал золото На Универсиаде 2019 года российские пловцы принесли своей команде две медали.

Футбол «Сочи» завершил сбор в Словении победой над «Риекой» Футболисты "Сочи" обыграли хорватскую "Риеку" в заключительном контрольном матче на сборе в Словении.

Политика В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку» «Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.

Политика Во Франции вводят интернет-цензуру Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.

Футбол Левандовски продлит контракт с «Баварией» Форвард "Баварии" Роберт Левандовски близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sky Germany.

Экономика Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.

Финансы Российские торги в пятницу начались слабым ростом индексов В пятницу российский рынок акций открылся разнонаправленно, при этом продолжилось ралли бумаг АФК "Система", обновивших максимум с января 2018 года и упали котировки "Россетей" и "Энел Россия" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".