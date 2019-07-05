с чего всё началось

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Уточняется, что данный вид мошенничества основан «на несовершенстве сценариев обработки» таких переводов.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Происшествия В центре Екатеринбурга горит жилой дом Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Армия и оружие Опровергнута связь задержанного Украиной зенитчика с гибелью «Боинга» Бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, задержанный украинскими силовиками в конце июня, не может быть связан с крушением малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Происшествия В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.

Общество В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).

Политика В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику Ранее посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк во время визита на архипелаг Шпицберген заявил, что страна может стать арктическим игроком.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.

Политика Чилингаров опроверг информацию о своей госпитализации Герой России, полярник Артур Чилингаров опроверг информацию о его срочной госпитализации, которая ранее появилась в Сети.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22 Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.

Политика Гройсман снова пригрозил уволить главу «Нафтогаза» Напомним, что в апреле Гройсман пригрозил уволить главу «Нафтогаза» за отказ снизить цены на газ.

Шоу-бизнес На миллионы Светланы Сафиевой претендует 7-летняя девочка Узнав, что Дороти стала обладательницей многомиллионного состояния, она решила попросить у нее миллион долларов для дочери – внучки Дороти.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Политика Зеленский вновь отправился в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский вновь отравился в Донбасс.

Политика В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Общество Россиянам упростили оформление наследства В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.

Общество В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.

Космос LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.

Футбол «Порту» объявил о переходе Зе Луиша Официальный аккаунт «Порту» в Twitter объявил о переходе в команду нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.

Происшествия Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.