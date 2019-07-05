с чего всё началось

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Уточняется, что данный вид мошенничества основан «на несовершенстве сценариев обработки» таких переводов.

Происшествия Тигры загрызли известного дрессировщика в итальянском цирке Группа тигров напала на известного дрессировщика, 61-летнего Этторе Вебера, во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии.

Происшествия Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Происшествия В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка десяти человек в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты «Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Армия и оружие Мирные жители погибли при обстреле боевиками северо-запада Сирии В результате обстрела боевиками северо-запада Сирии в городе Сукейлабия погибли мирные жители, информирует агентство САНА.

Общество У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Финансы АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита.

Авто В Гудвуде представили прототип кабриолета Lexus LC На фестивале скорости в Гудвуде состоялась премьера предсерийного экземпляра спортивного кабриолета Lexus LC.

Происшествия Стало известно, как нашли кассиршу, укравшую 20 млн рублей из банка Отец кассирши из Салавата, которая 27 мая похитила из банка, где работала, более 20 миллионов рублей, опроверг слухи о том, кто выдал его дочь полиции.

Музыка Джоан Баэз выступила в Монтрё Джоан Баэз выступила в Монтрё На Montreux Jazz Festival в зале Auditorium Stravinski выступила американская фолк-певица, соратница Боба Дилана и участница фестиваля в Вудстоке Джоан Баэз.

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

Происшествия В Москве задержали шесть сотрудников ФСБ В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ, которых подозревают в хищении более 100 миллионов рублей.

Происшествия Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Космос В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра» Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам.

Единоборства Нурмагомедов считает, что боец Пуарье не соответствует ему по уровню Обладатель титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сказал, что считает, что американец Дастин Пуарье является бойцом более низкого уровня, чем он.

Политика Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.

Происшествия В багажной службе Шереметьево начались увольнения Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.

Политика В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля» «CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.

Финансы Хорватия намерена вступить в еврозону Хорватия может перейти на евро, официальную валюту стран еврозоны, к 2023 году.

Экономика Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.