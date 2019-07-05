Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматыRT на русском 05:08
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Уточняется, что данный вид мошенничества основан «на несовершенстве сценариев обработки» таких переводов.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новости07:40
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