Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматыRT на русском 05:08
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Уточняется, что данный вид мошенничества основан «на несовершенстве сценариев обработки» таких переводов.
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с чего всё началось
Как отмечается в обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новости07:40
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Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
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Футбол
«Россия - это не Москва и Санкт-Петербург». Газизов ответил Федуну
Чтобы лучший стадион в мире был в Уфе, а не в Москве. Я житель Уфы, гражданин России и патриот Башкортостана.
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Шоу-бизнес
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Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Общество
Областной реабилитационный центр для детей‐аутистов появится в Клину
Областной реабилитационный центр для детей с аутизмом планируют создать в Клину к 2023 году.
Обновлено в 04:20
Авто
На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72
Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
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Экономика
Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56%
Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.
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Политика
Украина собирается осваивать Арктику
Украина хочет осваивать Арктику, хотя сейчас такой деятельности не ведет, сообщил посол страны Вячеслав Яцюк, посетивший норвежский Шпицберген.
Обновлено в 01:39
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В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Общество
Подтвердить права на наследство станет проще
Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, при открытии наследственного дела требуется представить нотариусу документы на претендуемое имущество, в частности, те, которые объясняют природу происхождения недвижимости.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Муж Лолиты прокомментировал расставание с певицей
Причиной расставания оказалось банальное равнодушие друг к другу. По словам Лолиты, лучше мирно расстаться, нежели выяснять отношения.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.
Обновлено в 01:20
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".
Обновлено в 06:21
Политика
Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В стену посольства РФ в Тегеране врезался грузовик
Обновлено в 07:24
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено вчера в 08:53
Гаджеты
Поставки видеокарт AMD Radeon VII давно прекращены
Со ссылкой на комментарии не менее двух партнёров AMD коллеги сообщают, что поставки видеокарт Radeon VII были прекращены почти через месяц после формального выхода этого продукта на рынок.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа
Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Общество
«Яму» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонта
Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, где год назад появилось общественное пространство "Яма", открыли после ремонта, сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 06:53
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика
Берлускони рассказал о встрече с Путиным
Обновлено в 06:08
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Новая Toyota Hiace в России: начат приём заказов
Компания Toyota привезла в Россию шестое поколение микроавтобуса Hiace. Приём заказов открыт, цена — от 3 043 000 рублей.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке
«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Общество
В Москве в 2019 году благоустроят 1150 объектов
Примерно на 1150 объектах Москвы в течение 2019 года будут выполнены большие и малые работы по благоустройству, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 06:16
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39