с чего всё началось

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Уточняется, что данный вид мошенничества основан «на несовершенстве сценариев обработки» таких переводов.

Финансы Курс доллара составил 63,48 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Футбол «Россия - это не Москва и Санкт-Петербург». Газизов ответил Федуну Чтобы лучший стадион в мире был в Уфе, а не в Москве. Я житель Уфы, гражданин России и патриот Башкортостана.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.

Общество Областной реабилитационный центр для детей‐аутистов появится в Клину Областной реабилитационный центр для детей с аутизмом планируют создать в Клину к 2023 году.

Авто На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72 Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.

Экономика Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56% Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.

Политика Украина собирается осваивать Арктику Украина хочет осваивать Арктику, хотя сейчас такой деятельности не ведет, сообщил посол страны Вячеслав Яцюк, посетивший норвежский Шпицберген.

Общество Подтвердить права на наследство станет проще Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, при открытии наследственного дела требуется представить нотариусу документы на претендуемое имущество, в частности, те, которые объясняют природу происхождения недвижимости.

Шоу-бизнес Муж Лолиты прокомментировал расставание с певицей Причиной расставания оказалось банальное равнодушие друг к другу. По словам Лолиты, лучше мирно расстаться, нежели выяснять отношения.

Происшествия Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".

Политика Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.

Авто В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.

Гаджеты Поставки видеокарт AMD Radeon VII давно прекращены Со ссылкой на комментарии не менее двух партнёров AMD коллеги сообщают, что поставки видеокарт Radeon VII были прекращены почти через месяц после формального выхода этого продукта на рынок.

Происшествия Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.

Общество «Яму» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонта Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, где год назад появилось общественное пространство "Яма", открыли после ремонта, сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Авто Новая Toyota Hiace в России: начат приём заказов Компания Toyota привезла в Россию шестое поколение микроавтобуса Hiace. Приём заказов открыт, цена — от 3 043 000 рублей.

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Общество В Москве в 2019 году благоустроят 1150 объектов Примерно на 1150 объектах Москвы в течение 2019 года будут выполнены большие и малые работы по благоустройству, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.