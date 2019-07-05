Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматРЕН ТВ вчера в 06:38
Центробанк обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новостивчера в 07:40
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Футбол
Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»
Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
Обновлено в 03:21
Происшествия
Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Путин рассказал о диалоге с Папой Римским
Президент России и Папа Римский обсудили острые вопросы международной политики, уделив особое внимание ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле, сообщили в службе печати Святого престола.
Обновлено 04 июля в 14:20
Политика
Журналист из США восхитился Крымом
Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова поразила поклонников смелым образом
Слегка менялся только их цвет или оттенок. И тут актриса решила по-настоящему удивить своих поклонников.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Общество
Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов
Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Ветераны ФСБ отреагировали на задержание спецназовцев. «Сыпется все»
Бывшие сотрудники спецслужб удивились задержанию шестерых сотрудников ФСБ.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области
Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Москве неизвестный выстрелил в девушек за отказ познакомиться
Обновлено вчера в 15:35
Авто
Представлены 5 самых нелепых автомобилей «Радужного шейха»
Наша редакция представляет вашему вниманию коллекцию самых нелепых, но роскошных автомобилей одного из богатейших арабских шейхов Хамада бин Хамдана Аль Нахьяна, уникальный гараж которого насчитывает более 400 автомобилей.
Обновлено в 02:42
Футбол
«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»
Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.
Обновлено в 04:40
Политика
В Госдуме оценили концепцию США по противодействию «влиянию Кремля»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT опубликованный Агентством по международному развитию США (USAID) документ о противодействии Кремлю.
Обновлено в 03:42
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
Обновлено вчера в 12:52
Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Авто
Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам
Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России
Продюсер Бари Алибасов сообщил, что он вместе со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной едет в Черногорию.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге
Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Музыка
Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»
Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты
Huawei запустила тест собственной операционной системы
Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Глава ВЦИОМ описал преемника Путина
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что нынешний президент России Владимир Путин уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 02:11