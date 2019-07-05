с чего всё началось

Центробанк обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.

Футбол Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин» Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».

Политика Путин рассказал о диалоге с Папой Римским Президент России и Папа Римский обсудили острые вопросы международной политики, уделив особое внимание ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле, сообщили в службе печати Святого престола.

Политика Журналист из США восхитился Крымом Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.

Шоу-бизнес Глафира Тарханова поразила поклонников смелым образом Слегка менялся только их цвет или оттенок. И тут актриса решила по-настоящему удивить своих поклонников.

Происшествия В Москве задержан продававший дипломы ректор Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.

Происшествия Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.

Общество Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.

Шоу-бизнес Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.

Гаджеты Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.

Происшествия Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.

Авто Представлены 5 самых нелепых автомобилей «Радужного шейха» Наша редакция представляет вашему вниманию коллекцию самых нелепых, но роскошных автомобилей одного из богатейших арабских шейхов Хамада бин Хамдана Аль Нахьяна, уникальный гараж которого насчитывает более 400 автомобилей.

Футбол «ПСЖ» предложил Неймара «Реалу» Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.

Политика В Госдуме оценили концепцию США по противодействию «влиянию Кремля» Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT опубликованный Агентством по международному развитию США (USAID) документ о противодействии Кремлю.

Единоборства Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.

Авто Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.

Шоу-бизнес Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России Продюсер Бари Алибасов сообщил, что он вместе со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной едет в Черногорию.

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Происшествия В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.

Происшествия Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Музыка Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста» Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.

Гаджеты Huawei запустила тест собственной операционной системы Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.