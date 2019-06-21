ЦБ обнаружил нарушения по кибербезопасности у 75 банковBFM.ru 07:25

Банк России проверил в этом году 75 банков на соответствие правилам кибербезопасности. У всех проверенных кредитных организаций найдены нарушения, цитирует ТАСС заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ обнаружил нарушения по кибербезопасности у 75 банков

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