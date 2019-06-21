Экономика
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банкахРБК 08:17
Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банк России в этом году проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и нашел у всех нарушения. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности.ТАСС07:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:39, Вашингтон
Происшествия
В Красноярском крае завуч «сняла отпечатки пальцев» у второклассников
В конце учебного года мать одного из второклассников заявила, что завуч без согласия родителей снимала у детей отпечатки пальцев, якобы для того чтобы установить карманного вора.
Обновлено в 09:16
Наука
Бесплатная еда стала предлогом для свидания у трети женщин
Обновлено в 09:10
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Футбол
Игрок «Краснодара» отправился в аренду в «Енисей»
Футбольный клуб «Енисей» согласовал все условия сделки с «Краснодаром» по аренде Олега Ланина.
Обновлено в 09:21
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Жуткая авария у КАД спровоцировала пробку на Шафировском
Массовая авария на КАД с участием четырех автомобилей спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком
Обновлено в 09:00
Технологии
Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр
Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Петербурге проверяется информация об избиении двух малолетних детей
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила о начале проверки появившихся сведений об избиении двух малолетних детей, которые поступили в одну из местных больниц с побоями.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
УВЗ покажет танк, напечатанный на 3D-принтере
Корпорация Уралвагонзавод представит на военно-техническом форуме Армия-2019 танк, напечатанный на 3D-принтере.
Обновлено в 05:53
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Происшествия
ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.
Обновлено в 09:54
Авто
Ford представит новый спорткар GT
В июле этого года на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), который будет проводиться уже в 77-й раз, компания Ford представит новую версию спортивного автомобиля GT.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле
«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Культура
Николай Фоменко получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил актёру, телеведущему и музыканту Николаю Фоменко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Обновлено вчера в 18:38
Футбол
Суарес: Уругвай был лучше Японии, мы исправим ошибки
Обновлено в 01:51
Авто
Porsche отзывает в России более 300 авто
По данным ведомства, в России отзывают 319 Porsche 718 Boxster / 718 Cayman, проданных в период с июля 2016 года по январь 2019 года.
Обновлено в 08:42
Политика
Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы
Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Авто
АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray
По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Футбол
ФИФА требует от Ирана разрешения женщинам посещать матчи сборной
Президент ФИФА Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Обновлено в 09:24