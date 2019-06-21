ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банкахРБК 08:17

Банк России в этом году проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и нашел у всех нарушения. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности.

с чего всё началось

Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.

ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

Происшествия В Красноярском крае завуч «сняла отпечатки пальцев» у второклассников В конце учебного года мать одного из второклассников заявила, что завуч без согласия родителей снимала у детей отпечатки пальцев, якобы для того чтобы установить карманного вора.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Футбол Игрок «Краснодара» отправился в аренду в «Енисей» Футбольный клуб «Енисей» согласовал все условия сделки с «Краснодаром» по аренде Олега Ланина.

Политика Спикер грузинского парламента ушел в отставку Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.

Происшествия Жуткая авария у КАД спровоцировала пробку на Шафировском Массовая авария на КАД с участием четырех автомобилей спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».

Технологии Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.

Происшествия В Петербурге проверяется информация об избиении двух малолетних детей Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила о начале проверки появившихся сведений об избиении двух малолетних детей, которые поступили в одну из местных больниц с побоями.

Автоспорт Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".

Политика В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.

Армия и оружие Трамп остановил удар США по Ирану Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.

Происшествия Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.

Экономика В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.

Происшествия ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.

Авто Ford представит новый спорткар GT В июле этого года на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), который будет проводиться уже в 77-й раз, компания Ford представит новую версию спортивного автомобиля GT.

Шоу-бизнес Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле «В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.

Культура Николай Фоменко получил орден «За заслуги перед Отечеством» Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил актёру, телеведущему и музыканту Николаю Фоменко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Авто Porsche отзывает в России более 300 авто По данным ведомства, в России отзывают 319 Porsche 718 Boxster / 718 Cayman, проданных в период с июля 2016 года по январь 2019 года.

Политика Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.

Авто АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.

Политика Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину 1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.

Политика Лукашенко назвал Кадырова братом Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.