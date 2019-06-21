Экономика

ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банкахРБК 08:17

Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
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с чего всё началось

ЦБ не нашел в России банков, соответствующих требованиям кибербезопасности

Банк России в этом году проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и нашел у всех нарушения. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности.
ТАСС07:00

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ЦБ обнаружил проблемы с кибербезопасностью во всех проверенных 75 банках

Коммерсантъ09:13

ЦБ не нашел в России банков, соответствующих требованиям кибербезопасности

ТАСС07:00

ЦБ нашел проблемы с кибербезопасностью во всех проверенных банках

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Rambler News Service07:14

ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

РБК08:17

ЦБ в 2019 году обнаружил проблемы с кибербезопасностью в 75 российских банках

Банки.ру06:42
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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