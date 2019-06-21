ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банкахРБК 08:17

Банк России в этом году проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и нашел у всех нарушения. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности.

с чего всё началось

Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.

ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

Гаджеты Google перестанет выпускать планшеты Google прекратит производство планшетов и сосредоточит свои усилия на традиционных ноутбуках, таких как Pixelbook.

Политика В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.

Происшествия В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.

Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Здоровье Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.

Общество Роскомнадзор «психанул» в Twitter из-за нецензурной лексики В пятницу, 21 июня, в Twitter разгорелся настоящий скандал между российскими пользователями и Роскомнадзором (РКН).

Политика Лукашенко назвал Кадырова братом Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.

Авто Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.

Музыка Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.

Происшествия В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.

Происшествия Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.

Общество Алексей Текслер высказал свою позицию по Томинскому ГОКу Алексей Текслер считает, что прежде всего необходимо открыто показать и рассказать челябинцам развитие ситуации с Томинским ГОКом, поскольку все умолчания, периметры, заборы и зоны отчуждения только устрашают и злят людей.

Происшествия Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Общество Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.

Кино У «Отличницы лёгкого поведения» появится спин-офф Сценарист «Отличницы лёгкого поведения» Берт В. Ройал напишет спин-офф фильма и займётся его постановкой.

Гаджеты Apple отзывает MacBook Pro из-за риска возгорания Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года.

Футбол Петр Чех официально вернулся в «Челси» Легендарный голкипер Петр Чех, который завершил карьеру после поражения в финале Лиги Европы, официально вернулся в свой бывший клуб.

Гаджеты Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei Минкомсвязь РФ ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Транспорт «Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды «Аэрофлот» отменяет 26 запланированных на субботу, 22 июня, внутренних и международных рейсов, которые выполняются из московского аэропорта Шереметьево или прилетают туда, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Шоу-бизнес Племянник Аллы Пугачевой женился на жительнице Казани Племянник примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой женился во второй раз. Избранницу Влада Пугачева зовут Гузель .