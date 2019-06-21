Экономика

ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банкахРБК 08:17

Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
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с чего всё началось

ЦБ не нашел в России банков, соответствующих требованиям кибербезопасности

Банк России в этом году проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и нашел у всех нарушения. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности.
ТАСС07:00

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ЦБ обнаружил проблемы с кибербезопасностью во всех проверенных 75 банках

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ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

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