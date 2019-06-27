Экономика
ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»Коммерсантъ 10:43
Материалы переданы регулятором в правоохранительные органы. По установленным ЦБ данным, с сентября по декабрь 2016 года акционер и член совета директоров господин Плешаков, владевший 59,48% акциями компании, на основании договора дарения перевел на счет Татьяны Анодиной 41,4% акций «Трансаэро».
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